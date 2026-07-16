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Výhled, víno a doslova božská atmosféra. V Itálii přeměnili starobylý klášter v luxusní hotel

Redakce
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Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere
Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere
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Kopcovitý kraj Langhe, který je součástí západoitalského regionu Piemont, je svými výhledy do daleké krajiny proslavený nejen po celém Apeninském poloostrově. Míst, z nichž se člověku naskýtá fascinující podívaná na zdejší mnohdy zdánlivě nekonečné vinice, je tady nespočet. A řadí se mezi ně i vesnička Monchiero, na jejímž východním okraji se tyčí hora, kterou už od 18. století zdobí malebný klášter.

Ten se nyní díky architektovi Stefanu Tarditovi, majitelům Francu Giampetruzzimu a Gian Mariovi Debenedettimu a skupině Atmosphere Core dočkal citlivé rekonstrukce, která jej proměnila v luxusní hotel s celkem 25 pokoji a apartmány, jež jsou rozdělené mezi samotný klášter a přilehlou vilu.

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„Jde o velmi ambiciózní projekt založený na křehké rovnováze mezi zachováním historie a jejím novým rozměrem. Výsledkem je harmonické propojení minulosti a současnosti, díky kterému si klášter uchovává svoji autenticitu a zároveň se mění v prostor plný jedinečných zážitků,“ říká Tardito, který za svoji práci na Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere, jak se hotel oficiálně jmenuje, obdržel letos v lednu prestižní cenu Rēgula 2025 Award v kategorii Ubytovací stavby.

„Celý proces rekonstrukce probíhal pod přísným dohledem Úřadu pro ochranu památek. Původní klenby, fresky, kamenné zdi i sakrální prvky zůstaly zachovány — hotel tak nepůsobí jako novostavba, ale spíš jako soukromé šlechtické sídlo s bohatou historií,“ píše se v tiskové zprávě zmíněné společnosti.

Hosté, kteří se ubytují v klášterní části komplexu, se mohou těšit na pokoje, jež vznikly přímo z původních mnišských cel a jež si zachovávají střídmou historickou estetiku doplněnou moderním pohodlím. Vilová část oproti tomu nabízí rezidentnější a aristokratičtější atmosféru doprovázenou intimními, leč světlými interiéry navrženými tak, aby si návštěvníci mohli výhledy do zdejší pahorkatiny vychutnat do pověstného posledního doušku.

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„Výjimečnou kapitolou je Převorův pokoj – prostorný apartmán s propojitelnými místnostmi, ideální pro rodiny nebo menší skupiny hledající soukromí, místo s duší a pohodlí v jednom,“ dodávají zástupci skupiny Atmosphere Core s tím, že své brány hostům hotel otevírá již ve čtvrtek 16. července.

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