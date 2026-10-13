Vesmír jako další strategická sázka českého zbrojaře. Strnadova CSG získala podíl v kanadské MDA Space

Vesmír se stává stále důležitější součástí obranného průmyslu. Satelitní systémy, kosmická robotika i technologie pro pozorování Země nacházejí uplatnění nejen v civilním sektoru, ale také v bezpečnosti a v rámci armády. Do tohoto odvětví nyní vstupuje česká zbrojařská skupina CSG podnikatele Michala Strnada, která získala 9,5procentní podíl v kanadské společnosti MDA Space, čímž se tak stala jejím největším akcionářem.
Přesnou cenu transakce Strnadova skupina nezveřejnila, nicméně vzhledem k tržní kapitalizaci MDA Space, jež se podle odhadu magazínu Forbes pohybuje kolem 100 miliard korun, by se mohla vyšplhat na necelých 10 miliard. MDA Space přitom patří mezi významné světové dodavatele kosmických technologií a za více než 55 let existence se podílela zhruba na 450 kosmických misích. Vyvíjí mimo jiné komunikační satelity, systémy pro pozorování Země a kosmickou robotiku.
Transakce má usnadnit hledání příležitostí pro společné investice do výrobních kapacit v Evropě, ale také zjednodušit spolupráci při strategických akvizicích a chystané mezinárodní expanzi MDA Space. „Chceme být jejím dlouhodobým strategickým akcionářem a vidíme značný potenciál pro další růst obou společností. Věříme také, že díky této spolupráci budeme moci zákazníkům CSG nabídnout podstatně širší a komplexnější portfolio produktů a technologií. To je zvlášť důležité v době, kdy naše bezpečnost stále více závisí na využívání kosmických technologií,“ uvádí majitel Czechoslovak Group.
Nutno přitom podotknout, že vstup do nového odvětví zapadá do širšího plánu skupiny rozšiřovat podnikání vedle obranných a leteckých technologií také o kosmický průmysl a navazuje na dřívější kapitálové vstupy CSG do britské společnosti SatVu a německé firmy Atmos Space Cargo. Za tímto účelem byl ostatně sestaven i specializovaný tým, který povedou bývalý poradce NATO pro vesmír Ladislav Stahl a odborník na investice Filip Kocián. Rozvoj aktivit na kanadském trhu pak podpoří zkušený manažer z obranného a leteckého průmyslu Cameron McKenzie.
Strnad míří se skupinou AKIPIA do Varšavy. Po pražských Bubnech vstupuje do projektu za 20 miliard korun
Podle odhadů se globální vesmírná ekonomika do roku 2035 téměř ztrojnásobí a dosáhne hodnoty 1,8 bilionu dolarů, což odpovídá více než 39 bilionům korun. CSG chce své působení v tomto sektoru rozvíjet postupně, s důrazem na strategické investice a spolupráci s technologickými partnery.