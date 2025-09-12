Velký úspěch české firmy. Kardi Ai zvítězila v prestižní soutěži Central European Startup Awards

Česká společnost Kardi Ai vyvinula unikátní řešení, které využívá umělou inteligenci pro dlouhodobé sledování EKG, díky čemuž lze včas detekovat závažné srdeční arytmie a jiné problémy, jež běžné metody často přehlížejí. Tento velký pomocník kardiologů nyní dosáhl důležitého úspěchu, jelikož zvítězil v prestižní mezinárodní soutěži Central European Startup Awards 2025, a získal ocenění Best AI-enabled Startup of 2025.
Firma Kardi Ai uspěla v silné konkurenci začínajících firem z celkem 18 evropských zemí, přičemž o jejím vítězství rozhodla odborná porota doplněná hlasováním veřejnosti. První místo zároveň české společnosti zajistilo postup do celosvětového finále jedné z největších startupových soutěží na světě Global Startup Awards.
„Nejde jen o technologii. Jde o to, že díky našemu zařízení už 250 lidí odhalilo vážné srdeční problémy, které by jinak zůstaly bez povšimnutí a mohly být velkým rizikem. To je 250 výrazně zkvalitněných, nebo dokonce zachráněných životů. A to je pro nás ta největší odměna,“ říká Vlastimil Hrabal, šéf Kardi Ai.
Současné ocenění každopádně potvrzuje, že český startup má světu skutečně co nabídnout. I proto už Kardi Ai získal důvěru více než 2 500 uživatelů, a v posledním investičním kole obdržel celkem 40 milionů korun od Purple Ventures, BrightCap Ventures, DEPO Ventures, Garage Angels, Lumus Investment Collective a českého andělského investora.
Firma se aktuálně připravuje především na expanzi do zahraničí. Kromě toho chce Kardi Ai také výrazně posílit svou pozici na českém trhu, kde již nyní spolupracuje se 130 kardiology a 33 nemocnicemi.