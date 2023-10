Vedení PPF čeká změna. Vladimír Mlynář ze skupiny po 13 letech odchází

Vladimír Mlynář po třinácti letech odejde na konci letošního roku z PPF, kde nyní zastává funkci ředitele pro vnější vztahy finanční skupiny PPF. Skončí i jako člen představenstva finanční skupiny. Dál ale bude s firmou spolupracovat externě na vybraných projektech.





„Na konci roku opustím PPF, společenství skvělých lidí, s nímž jsem pracoval víc jak třináct let. Když jsem k Petru Kellnerovi v roce 2010 nastupoval, měl jsem strach, jestli přechod z politiky do byznysu zvládnu. Ale našli jsme k sobě cestu velmi rychle a práce s ním byla tím nejzajímavějším a nejinspirativnějším, co jsem v pracovním životě zažil. Bezvadně se mi pracovalo i teď s jeho nástupcem Jirkou Šmejcem. Strašně moc jsem se toho naučil a pochopil o byznysu, odpovědnosti, fungování světa, ale také o moci a limitech peněz,“ uvedl Mlynář na svém profilu na sociální síti X.





Dodal, že v něm poslední roky sílil pocit, že by měl zkusit něco jiného. A proto odchází.

V minulosti pracoval Mlynář jako novinář, byl i šéfredaktorem časopisu Respekt. V roce 2018 vstoupil do politiky. Byl poslancem za Unii svobody a také ministrem bez portfeje nebo informatiky.