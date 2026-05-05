V Praze se otevírá první klinika Medicíny 3.0 zaměřená na prevenci a dlouhověkost, za projektem stojí Daniel Křetínský

Jana Chuchvalcová
Dnes
Dlouhověkost se dnes stává novou normou, nic to však nemění na situaci, že počet let, které lidé prožijí v horším zdravotním stavu, se spíše navyšuje. Jak ukazují data Evropské unie, v roce 2023 činila průměrná délka života ve zdraví přes 63 let. Celková naděje dožití z údajů z roku následujícího nicméně byla o takřka 18,5 roku delší. To jasně dokládá, že klíčovou výzvou dneška není jen žít déle, ale žít déle ve zdraví.

Dobrou zprávou je, že zdraví lze systematicky ovlivňovat. A právě na tento princip sází i HX Clinic, která se otevře 11. května 2026 v Praze na Hagiboru jako první klinika Medicíny 3.0 v Česku a za kterou stojí mimo jiné jako spoluzakladatel a investor i Daniel Křetínský

V praxi zde najde uplatnění zmíněný koncept, jenž mění tradiční přístup ke zdravotní péči. Namísto řešení již vzniklých onemocnění se zaměřuje na jejich predikci, prevenci a včasnou intervenci. Ústav zdraví chápe jako dlouhodobý proces, který lze do značné míry řídit na základě dat, vědeckých poznatků a individuálních rizik.

Uvedený přístup je úzce spojený s oborem longevity, jenž staví na systematickém a vědecky podloženém úsilí o prodloužení života ve zdraví. I proto nová klinika sází na vlastní metodiku HX Continuum, která propojuje poznatky z různých medicínských oborů a pracuje s detailní analýzou zdravotních dat. Ty pak převádí do personalizované strategie pro každého klienta. Tým lékařů a specialistů analyzuje šest klíčových dimenzí zdraví, od kardiovaskulárního systému přes metabolismus až po neurokognitivní funkce, a na jejich základě nastavuje dlouhodobý plán péče.

Zásadním prvkem je diagnostika propojená s laboratorní analýzou, genetikou, funkčním testováním i daty z nositelných zařízení, jako jsou Apple Watch, náramek Whoop nebo Oura Ring. Klíčovou roli pak hraje mezioborová spolupráce lékařů a specialistů a sdílené rozhodování, které umožňuje na rozdíl od běžné péče reagovat ještě předtím, než se nemoc projeví.

„Klinika vznikla se snahou racionalizovat přístup ke zdravotní prevenci, udržování a rozvoji kondice, s využitím objektivních dat a postupů srovnatelných se špičkovými pracovišti v USA. Impulsem bylo pozorování, že většina z nás prevenci dlouhodobě podceňuje a přistupuje k ní nedisciplinovaně,“ vysvětluje Křetínský s tím, že daný problém se týká i jeho osobně. Právě proto se prý rozhodl vstoupit do segmentu, který je na první pohled nasycený.

