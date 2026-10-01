V Neratovicích roste první kostel na světě postavený 3D tiskem. Základy jsou hotové, na řadu přichází hlavní loď

Stavitelé středověkých katedrál i vesnických kostelíků by se možná divili, jaké nástroje mohou dnes pomáhat při budování sakrální stavby. V Neratovicích totiž roste kostel Nejsvětější Trojice a Komunitní centrum kardinála Josefa Berana, při jehož stavbě se využije 3D tisk betonu. Stane se tak prvním svatostánkem na světě, kdy bude zmíněná technologie využita v takovém rozsahu.
Návrh kostela pracuje s klenutými ovály, plynulými přechody a zakřivenými liniemi, jejichž proveditelnost už ověřil zkušební vzorek v měřítku 1:1. Jeho autor, renomovaný architekt Zdeněk Fránek, má přitom se sakrálními stavbami bohaté zkušenosti, jak se lze přesvědčit v Černošicích nebo v Litomyšli.
Samotná stavba má již nyní za sebou první důležitou část. Aktuálně je dokončeno první podzemní podlaží, kde bude hlavní společenský sál, část věže, strop i základy budoucí fary. Na řadu tak přichází hlavní loď kostela, jejíž vnější i vnitřní plášť vznikne z 3D tištěných dílců, které budou fungovat jako tvarovka a ztracené bednění. Následně se propojí armaturami a doplní železobetonovými žebry a věnci, přičemž mezi oběma plášti vznikne prostor pro tepelnou izolaci. Vnitřní povrch tištěných dílců vytvoří charakteristickou strukturu stěn a navíc pomůže s akustikou interiéru.
Ostravská Purposia staví impérium napříč jednotlivými trhy i Evropou. Podepsána bude i pod neratovickým kostelem s věží z 3D tiskárny
„Každý z 870 unikátních prvků bude mít své přesně určené místo v konstrukci. Nejde tedy o sériově vyráběné stejné bloky, ale o soubor originálních komponentů vytvořených pro konkrétní pozici v objektu. Jejich přesnost bude klíčová zejména při postupném spojování zakřivených stěn a jejich napojování ve vyšších úrovních stavby,“ vysvětluje Martin Janoušek, stavbyvedoucí generálního dodavatele stavby HSF System z investičního holdingu Purposia Group.
Na technologii stavitel spolupracuje se svou dceřinou firmou Coral Construction Technologies, která má vlastní řešení pro 3D tisk a v Neratovicích využije několik různých postupů. Například u věže budou tištěné bloky po osazení vylity betonem, protože její vnější strana bude sloužit jako lezecká stěna. Části pro faru vytiskne stavební robot přímo na místě.
Po dokončení bude nové centrum sloužit nejen bohoslužbám, ale nabídne i klubovny, učebny, výstavní prostory či kavárnu. Investor, kterým je Nadace Neratovického komunitního centra, počítá i s kulturními akcemi, přednáškami nebo koncerty. Otevření celého areálu je plánováno na konec roku 2028, přičemž celkový rozpočet činí zhruba 250 milionů korun bez DPH. Aktuálně je zajištěno okolo 115 milionů a do probíhající sbírky se může zapojit i veřejnost.