V Německu znovu stávkují. Lufthansa musela zrušit stovky letů, včetně těch do Česka

Pracovníci německé letecké společnosti Lufthansa vyslyšeli víkendové výzvy tamní odborové organizace Ufo a v úterý zahájili rozsáhlou stávku, v důsledku níž musely aerolinky zrušit stovky letů. Informuje o tom ČTK.





Do stávky se zapojili především členové palubního personálu, kterým se nelíbí současné mzdové ohodnocení a požadují po Lufthanse a také její dceřiné společnosti Cityline navýšení mezd o 15 procent a vyplacení jednorázové prémie ve výši tři tisíce eur (přibližně 76 tisíc korun). Ta má posloužit jako prostředek na zmírnění dopadu inflace.





Vedení německého národního dopravce se nechalo slyšet, že kvůli chystané stávce bude muset jen na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem, které patří mezi největší v Evropě, v úterý zrušit na 600 letů. Týkat se to má i pěti spojů letících do Prahy a dalších pěti v opačném směru. Do problémů by se kvůli tomu mohlo dostat až 70 tisíc cestujících, odhadla společnost.

Část pasažérů se Lufthansa snaží přepravit vlakem, situaci ale komplikuje současně probíhající stávka strojvedoucích firmy Deutsche Bahn. K dalšímu rušení leteckých spojů by přitom mělo dojít hned ve středu, kdy pro změnu hodlají stávkovat pracovníci Lufthansy alokovaní na letišti v Mnichově. V tomto případě dopravce počítá s asi 400 odřeknutými lety.