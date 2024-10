V místě bývalé kladenské cihelny vznikne nová zástavba. Luxent v šesti domech nabídne k prodeji přes sto nízkoenergetických bytů

Situace na trhu s bydlením je v Česku dlouhodobě tristní, a tak každá nová bytová výstavba je kvitována s povděkem. Hned šest nových domů s celkem 104 bytovými jednotkami by mělo vzniknout v areálu bývalé kladenské cihelny, a to již do roku 2026. Projekt po developerské stránce řídí společnost Pierre Grafen, přičemž výhradním prodejcem bude realitní kancelář Luxent – Exclusive Properties.





„Jelikož ceny nemovitostí v Praze přestávají být pro střední třídu únosné, do hledáčku zájemců o pořízení nového bytu se stále více dostávají perspektivní města se strategickou polohou a dobrou dostupností do metropole. Takovým městem je právě Kladno, které má jako lokalita pro rezidenční bydlení obrovský potenciál, protože má ambiciózní plány a neustále se vyvíjí,“ řekl ředitel Luxentu Jiří Kučera.

Nové byty vyrostou na brownfieldu v městské části Kladno-Rozdělov, který již roky zeje prázdnotou. Nabídnou širokou škálu dispozic od 1+kk po 4+kk a rozloze od 35 do 119 metrů čtverečních. Většina z nich navíc bude disponovat balkonem, terasou či předzahrádkou.

Hlavní doménou celého projektu každopádně bude udržitelnost – objekty počítají s vytápěním tepelnými čerpadly vzduch-voda, podlahovým topením s možností dochlazování, řízeným větráním s rekuperací i úsporným řešením užitkové vody. „Součástí Nové Cihelny Kladno budou rovněž fotovoltaické panely na střechách. Interiéry pak již ve standardu zahrnou takzvané Eco Smart a Air Power technologie, díky nimž vodovodní baterie využívají až o 60 procent méně vody než ty běžné,“ nechal se slyšet Jakub Vyčítal ze společnosti Ikonix, která v rámci této výstavby zajišťuje komplexní službu projektového managementu.

Ceny nabízených dostupných bytů začínají dle webu Luxentu na částce lehce přes 3,5 milionu korun. Ty nejdražší, a zároveň nejrozměrnější, pak vyjdou na necelých 12 milionů.

„I s ohledem na atraktivní ceny, které na rozdíl od hlavního města začínají už na 85 tisících korun za metr čtvereční, byl o projekt už v předprodejích velký zájem. A to nejen mezi Pražany hledajícími dostupnější bydlení, ale také mezi místními obyvateli, kteří chtějí v Kladně své starší bydlení vyměnit za hezký a moderní byt. Kupujícím navíc bude teď stačit spolu s rezervací jen 20 procent vlastních zdrojů a hypotéku si budou moct vzít až v roce 2027, když už předpokládáme, že banky budou mít lepší úrokové sazby. Věříme tak, že si byty v Nové Cihelně velmi rychle najdou své majitele,“ doplnil realitní makléř projektu Zdeněk Jemelík z Luxent – Exclusive Properties.