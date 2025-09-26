V karlovarském Grandhotelu Pupp otevřeli luxusní apartmán Heritage Suite od předních designérů

Grandhotel Pupp je už více než tři století neodmyslitelnou součástí a chloubou Karlových Varů. Tento pětihvězdičkový hotel nacházející se v srdci západočeského lázeňského města už ve svých zdech hostil mnohé významné osobnosti, mezi nimiž byli králové, umělci, skladatelé či filmové hvězdy. Nyní se přitom Pupp dočkal dalšího důležitého vylepšení, kterým je otevření luxusního apartmá jménem Heritage Suite.
Nový apartmán se nachází přímo nad hlavním vchodem hotelu a rozkládá se na ploše více než sto metrů čtverečních. Takto velkorysý prostor mohl vzniknout díky propojení tří původních pokojů, jež byly spojeny do jednoho harmonického celku, který propojuje eleganci a historii s čistým a současným stylem.
Interiér navržený designérkou Magdalenou Hopkins ve spolupráci s týmem STOPKA odkazuje na bohaté dědictví hotelu, přičemž každý prvek byl pečlivě zvolen s cílem vytvořit sofistikované a klidné prostředí. Všechny kusy nábytku v apartmá pocházejí od ikonické italské značky Gallotti&Radice, která je známá svým mistrovským zpracováním skla, dřeva a kovu. Jejich design vnáší do interiéru jemnost, přesnost a tichou eleganci, která neruší historický duch prostoru, ale přirozeně jej podtrhuje.
Kromě vytříbeného designu nabízí Heritage Suite svým návštěvníkům především prostorný a prosvětlený obývací pokoj, elegantní jídelní kout pro soukromé stolování, ložnici s king-size postelí, samostatnou šatní místnost, luxusní koupelnu obloženou mramorem a soukromý balkon s výhledem na lázeňskou kolonádu a centrum města. V Grandhotelu Pupp tedy věří, že díky novému luxusnímu apartmá získá hotel další místo, jež uspokojí i požadavky té nejnáročnější klientely.