Punčochy se ve funkcionalistické továrně pletou nepřetržitě skoro sto let. Nyní má v Schindlerově pletárně vzniknout i návštěvnické centrum

Redakce
Dnes
Vizualizace návštěvnického centra v Schindlerové pletárně v Krásné Lípě
Celkový pohled na Schindlerovu pletárnu
Martin Veselík, majitel Schindlerovy pletárny
Celkový pohled na Schindlerovu pletárnu
Schidlerova pletárna v Krásné Lípě, jejíž tradice se datuje od roku 1854, by se měla v budoucnu částečně přeměnit na náštěvnické centrum spojene s expozicí pletařského řemesla. Uvedl to její současný vlastník Martin Veselík, který objekt pletárny vlastní od roku 2018 a postupně se ji snaží vrátit původní slávu. Pořádá v ní například prohlídky pro veřejnost nebo odborné sympozium a nyní zveřejnil vizualizace od studia TRANSAT architekti, které ukazují, jak by se přízemí funkcionalistické továrny z roku 1929 mělo proměnit. 

Aktuálně jsme dokončili studii přízemí budovy, které plánujeme celé jako veřejně prospěšné otevřít a nabídnout odborné i laické veřejnosti. Hlavním tématem studie je návštěvnické centrum, obsahující expozici pletařského řemesla, vytvořenou ve spolupráci s Národním technickým muzeem Praha, showroom-prezentaci produktů pletárny, zázemí pro návštěvníky s občerstvením a výukové centrum-učebnu pro společné vzdělávací aktivity s partnerskými školami, pro spolkovou činnost, i jako místo a zázemí pro setkávání,“ uvedl Veselík.

Zakladatel pletárny Stefan Schindler začal s výrobou punčoch ve svém malém domku v Krásné Lípě. Až jeho syn rozšířil výrobu o mechanickou pletárnu. Rozmach firmy ve 30. letech dokládá prosklená budova, kterou navrhl uznávaný drážďanský architekt Hans Richter. V ní se celá desetiletí punčochy stále pletou. 

Firma Martina Veselíka vyrábí ale i další pletené zboží, například velmi kvalitní svetry pro švýcarskou poštu. Loni pak společnost odkoupila známou značku Elite z Varnsdorfu.

