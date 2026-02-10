Ústecký kraj schválil lithium. Klíčový dokument posunul do další fáze obří projekt za 42 miliard, který má nabídnout tisíce pracovních míst

Lithium se stává jedním z nejcennějších kovů pro budoucnost Evropy a Česká republika v tom hraje překvapivě silnou roli. Projekt těžby a zpracování lithia v Ústeckém kraji loni zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v rámci nařízení o kritických surovinách. Důvod je jasný, Evropa chce do roku 2030 získávat alespoň 10 procent klíčových surovin na vlastním území, přičemž české ložisko na Cínovci může k tomuto cíli výrazně přispět. Do budoucna by totiž měla výrazně růst poptávka po lithiu v souvislosti s bateriemi do elektromobilů a pro úložiště energie z obnovitelných zdrojů.
A právě nyní zmíněný projekt za 42 miliard korun zamířil do další fáze, když zastupitelé Ústeckého kraje schválili aktualizaci Zásad územního rozvoje, která vymezuje plochy a koridory pro důlní provoz, zpracovatelský závod i potřebnou infrastrukturu. Jde o jedno z klíčových povolení, bez něhož by se záměr nemohl posunout k realizaci. Díky této investici může vzniknout přibližně čtyři tisíce pracovních míst, přičemž polovinu z toho zaměstná přímo firma Geomet, v níž většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ, zatímco zbylých 49 procent má australský holding EMH.
Další pracovní příležitosti budou otevřeny v navazujícím dodavatelském řetězci i při samotné výstavbě, na níž se mají podílet místní firmy. To vše by mělo pomoci změnit ekonomiku regionu. Geomet totiž odhaduje průměrnou hrubou mzdu zaměstnanců lithium parku na více než 80 tisíc korun, což je zhruba dvojnásobek současného krajského průměru. Do veřejných rozpočtů by pak projekt mohl přinášet až 3,2 miliardy ročně a zároveň zvýšit atraktivitu kraje pro další investory z technologických a průmyslových oborů.
„Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje je důležitým milníkem. Jde o strategický dokument, který nás posouvá směrem k úspěšné realizaci největší investice v historii Ústeckého kraje. Kraj se může v následujících letech stát technologickým centrem s celoevropským významem. Lithium park nabídne velký počet nadprůměrně placených pracovních míst, kde se uplatní právě třeba zaměstnanci současných uhelných dolů a elektráren. Zpracovatelský závod vznikne přímo v místě, kde bude kvůli odchodu od uhlí potřeba vytvořit nejvíce nových pracovních příležitostí,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani s tím, že projekt se bude realizovat s maximálním důrazem na ekologii a minimální vlivy na okolní prostředí.
Na konci roku 2025 společnost Geomet dokončila finální studii proveditelnosti, která potvrdila technickou i ekonomickou realizovatelnost projektu. Dle jejích dat je na Cínovci možné těžit 3,2 milionu tun rudy ročně, ze které se vyrobí zhruba 37,5 tisíc tun uhličitanu lithného bateriové kvality pro až 1,3 milionu elektrických vozidel. Současně byla ministerstvu životního prostředí podána dokumentace k procesu EIA.