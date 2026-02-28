USA a Izrael udeřily na Írán. Bitcoin se propadl, ropa zdražovala již v pátek

Dlouho očekávaný americko-izraelský úder na Írán se v noci z pátka na sobotu 28. února stal skutečností. Dle informací světových agentur se výbuchy ozývají nejen v hlavním městě Teheránu, ale i na dalších místech země.
Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa se má jednat o „velkou bojovou operaci“, jejímž cílem je zajistit, aby íránský režim nezískal jadernou zbraň. Řekl to v prohlášení zveřejněném na sociální síti X. Z prvotních závěrů světových agentur vyplývá, že současné bojové akce, prováděné ze vzduchu i z moře, budou větší než ty, k jakým se obě země uchýlily loni v červnu.
Finanční a komoditní trhy jsou o víkendu zavřené, výraznější výkyvy lze proto očekávat až v pondělí. Výjimkou v tomto ohledu jsou kryptoměny, s nimiž se obchoduje nepřetržitě. Bitcoin v reakci na eskalaci situace na Blízkém východě oslabil. V sobotu ráno jeho cena činila asi 63 100 dolarů za kus, ještě v pátek večer se tato digitální měna prodávala o 2 500 dolarů dráž.
„Pokud by se dnes obchodovalo s ropou či se zlatem, bude reakce opačná. Což dokládá, že bitcoin se v současnosti chová spíše jako riziková technologická akcie než jako bezpečné útočiště – než jako digitální zlato,“ podotýká hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Co se ropy týče, v jejím případě promítli obchodníci zvyšující se pravděpodobnost útoků na Írán do její ceny již během pátku. „Cena ropy Brent včera vystoupala až na 72,48 dolaru za barel, plyne z dat agentury Bloomberg. Jde o nejvyšší uzavírací cenu od loňského července,“ míní Kovanda s tím, že další cenový růst lze očekávat v pondělí, a to navzdory skutečnosti, že kartel OPEC+ na svém už delší dobu plánovaném nedělním zasedání nejspíš schválí navýšení těžby této strategické suroviny.
Zhruba pětina světových dodávek ropy proudí skrze Hormuzský průliv, jehož severní pobřeží náleží Íránu. Tamní režim se přitom již v uplynulých týdnech nechal slyšet, že v případě nepřátelského útoku může tuto důležitou úžinu zablokovat.