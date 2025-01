Upvest a Winklerovo RSJ na nákupech. Jejich nový joint venture získává 25procentní podíl v OC Černý most

Tuzemská investiční skupina RSJ, za kterou stojí miliardář a filantrop Libor Winkler, spolu s investiční platformou Upvest získávají 25procentní podíl v Obchodním centru Černý most, jednom z největších svého druhu v celém Česku. Informovaly o tom v tiskové zprávě, kterou má redakce Euro.cz k dispozici.





Jejich transakce spočívá ve vstupu do joint venture, tedy společného podniku, a to spolu se stávajícím majitelem zmíněného obchodního domu, kterým je společnost Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Ta bude i nadále jeho většinovým vlastníkem a bude zajišťovat jeho komplexní správu, provoz a development. Podíl Upvestu a investiční skupiny RSJ se však má do budoucna navyšovat až na 49 procent. Kupní cena vychází z dohodnuté hodnoty nemovitosti obchodního centra ve výši 553 milionů eur.

Outstream Placeholder

„První nákup 25procentního podílu byl financován kombinací institucionálního kapitálu a kapitálu od majetných fyzických osob s nejvýznamnějším investorem v podobě investiční skupiny RSJ. Plánem je v příštím roce otevřít tento nový fond i ostatním kvalifikovaným investorům,“ píše se v uvedené zprávě s tím, že právě z jejich kapitálu bude docházet k postupnému navyšování podílu obou společností až na necelou polovinu.

Winklerova skupina v minulosti investovala do celé řady různorodých odvětví – vedle nemovitostí to jsou například i technologie, IT či zemědělství, jak připomíná server Seznam zprávy. Skupina rovněž vložila peníze do několika projektů na válkou zmítané Ukrajině, včetně sítě tamních tepláren či plantáží s rychle rostoucími topoly.