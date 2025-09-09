Umíráček pro Windows 10. Domácnosti i firmy čeká nepříjemné probuzení, počítače bez aktualizací budou snadným terčem hackerů

Statisíce nechráněných počítačů v českých domácnostech i firmách se od 14. října stanou snadným cílem hackerů, kteří mohou uživatele připravit o data i peníze. Přesně za pět týdnů totiž skončí podpora operačního systému Windows 10 a zařízení přestanou dostávat aktualizace a bezpečnostní záplaty. Dá se tak očekávat, že se kyberútočníci zaměří právě na techniku s nepodporovaným systémem, z níž se stane bezbranný cíl.
Přestože se o problému mluví už dlouho, podíl Windows 10 na českých počítačích klesá jen pomalu. Ještě na začátku letošního roku běžely na více než polovině z nich, nyní je to stále 43 procent. To znamená statisíce zařízení, která v říjnu přijdou o ochranu.
„Pro stovky tisíc lidí i firem letošní říjen znamená přelom, po kterém jim při používání nepodporovaného systému Windows 10 hrozí bezpečnostní incidenty a finanční náklady na jejich řešení. Každý, kdo Windows 10 ještě používá, by měl ihned začít řešit upgrade,“ vysvětluje Lucie Adámková ze společnosti eD system s tím, že jednotlivcům hrozí ztráta fotografií či důležitých dokumentů uložených na disku. Hackeři se mohou dostat k přihlašovacím údajům k internetovému bankovnictví, e-mailu či sociálním sítím nebo počítač zneužít k šíření škodlivého obsahu.
Ještě většímu riziku budou čelit firmy, které se musejí mít na pozoru před ztrátou databází zákazníků, smluv či účetní dokumentace, ale i únikem citlivých údajů klientů a zaměstnanců. Také hrozí zneužití firemní identity k podvodům, což může vést k právním sporům a vážnému poškození reputace.
Operační systém Windows 10 lze přitom na počítačích, které splňují minimální hardwarové požadavky, bezplatně aktualizovat na Windows 11. Nutný je ale takzvaný TPM čip ve verzi 2.0, který zajišťuje bezpečnost systému. „Je nejvyšší čas zjistit, jak na tom vaše zařízení je. Stačí využít aplikaci PC Health Check, která je dostupná online,“ upozorňuje Adámková.
Pokud počítač čip nemá, bude nutné pořídit nový, a to co nejdříve, protože poptávka před říjnovým datem zcela jistě poroste. Podle odborníků jde zároveň o příležitost, jak díky novému vybavení zvýšit efektivitu práce. Windows 11 totiž obsahují i nástroj Microsoft Copilot, který integruje umělou inteligenci přímo do operačního systému.