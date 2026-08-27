Umělou inteligenci už používá většina českých firem. Skutečná vlna změn ale teprve přijde

Umělou inteligenci dnes využívá 59 procent českých firem, většinou ji ale zapojují pouze do jednotlivých činností, nikoliv do celého fungování společnosti. Vyplývá to z průzkumu poradenské skupiny Moore Czech Republic mezi 525 tuzemskými firmami. Nejčastěji AI pomáhá v administrativě a marketingu, kde ji využívá shodně 43 procent firem pracujících s touto technologií. Následují IT a vývoj s 29 procenty, účetnictví a finance s 18 procenty a personalistika s 11 procenty.
Většina firem je přitom s nasazováním umělé inteligence stále na začátku. Celkem 58 procent společností využívajících AI ji zapojilo pouze v jedné z pěti výše uvedených oblastí. „Firmy začínají tam, kde je nejvíc opakované práce a nejmenší riziko, tedy v administrativě a marketingu. Učí se na obecně dostupných nástrojích typu ChatGPT, nebo využívají běžný software, který už má umělou inteligenci v sobě,“ uvedl Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic. Nasazení AI přímo do jádra podnikání podle něj brzdí náklady, nedostatek lidí s potřebnými znalostmi i obavy z neúspěchu.
Ve využívání umělé inteligence jsou dál především větší společnosti. Z firem se sto a více zaměstnanci s ní pracuje 63 procent, zatímco mezi menšími podniky je to 54 procent. Nejvíce zaostávají společnosti do 15 zaměstnanců, z nichž AI vůbec nepoužívá asi polovina. Podle Hauka mají menší podniky méně peněz, lidí i času na zavádění nových technologií, což může do budoucna dále zvětšovat rozdíly v produktivitě mezi nimi a velkými společnostmi.
Zajímavé je také to, že asi 51 procent podniků využívajících AI nepociťuje její významný vliv na své fungování. „Při tak mělkém nasazení to ale znamená především to, že hlavní vlna změn teprve přijde. Rozhodující proto nebude, kolik firem umělou inteligenci má, ale jak hluboko ji nasadí. Dnešních 59 procent popisuje spíš první krok,“ uzavřel Hauk.