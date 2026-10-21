Udělejte si doma bar, jako mají miliardáři. Česká sklárna MOSER uvádí do prodeje sklenice z jachet Orient Expressu

Název Orient Express v sobě luxus, přepych a bohatství evokuje už tak nějak automaticky. A přestože si jej většina lidí pravděpodobně, už tak nějak automaticky, spojuje především s okázalou jízdou ve stylovém vlaku (kterým jsme se mimochodem vloni už také svezli), faktem je, že značka je aktivní i v jiných segmentech cestovního ruchu – mimo jiné v jachtingu.
Její jachta Corinthian je největším plavidlem svého druhu na světě. Na vodu byla spuštěna teprve letos v květnu, nabízí plavby po Středomoří a Karibiku a na své palubě uveze celkem 110 hostů. Ti v kajutách, kterých je tam hned čtyřiapadesát, naleznou mimo jiné sklenice od české sklárny MOSER, jež pro ně vytvořila ve spolupráci s francouzským architektem a designérem Maxime d’Angeacem.
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Každá sklenice, jež je součástí kolekce Levitation, vzniká „výhradně ručně z bezolovnatého křišťálu“, píše se v tiskové zprávě MOSERu. „Na huti skláři foukají rozžhavenou sklovinu do ručně vyráběných forem z bukového a hruškového dřeva. Následně se jednotlivých kusů ujímají brusiči, kteří jim propůjčují charakteristický geometrický výraz,“ dodává česká sklárna.
Kolekce zahrnuje celkem pět druhů výrobků, a sice sklenice na víno, vodu, whisky, martini a long drink. Je k dostání jak na e-shopu sklárny, tak v jejích prodejních galeriích. Cena jednotlivých částí kolekce začíná na 12 400 korunách.