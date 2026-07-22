Tým vědců pod vedením české lékařky Tiché odhalil mechanismus, který umožňuje rakovině unikat imunitnímu systému

Česká lékařka Pavla Tichá z Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a její mezinárodní tým vědců učinili zásadní objev v boji proti rakovině. V rámci studie publikované v prestižním časopise Nature Communications odhalili jeden z principů, jenž umožňuje rakovinovým buňkám být vždy o krok napřed před imunitním systémem a vytvářet metastázy.
„Stále ještě dostatečně nerozumíme tomu, jak se nádorovým buňkám daří unikat imunitnímu systému a přežívat navzdory jeho obranným mechanismům. Naším cílem bylo pochopit, co jim to umožňuje,“ cituje lékařku web zmíněné univerzity.
Podle závěrů vědeckého týmu hraje klíčovou roli v tomto procesu protein NCOR2. Právě on pomáhá rakovinovým buňkám se uvnitř našeho těla skrývat, a to sice tak, že potlačuje tvorbu molekul na jejich povrchu, díky kterým imunitní systém jinak rozpozná, že má proti takovým buňkám bojovat.
Studie, na základě které výzkumníci ke svým závěrům dospěli, se zaměřovala konkrétně na karcinom prsu, jenž patří mezi vůbec nejčastější nádorové onemocnění žen. V rámci analýzy zkoumali tkáně pacientek, které touto nemocí trpí, a výsledky ověřili v pokročilých laboratorních modelech. V momentě, kdy funkci proteinu NCOR2 omezili, rakovinové bujení výrazně zpomalilo, přičemž v některých případech dokonce došlo až k zastavení růstu metastáz.
„Naše výsledky odhalují mechanismus, kterým nádorové buňky unikají imunitnímu systému. To otevírá nové možnosti vývoje cílených terapií, které by mohly zabránit vzniku nebo dalšímu růstu metastáz,“ dodává hlavní autorka studie Tichá.