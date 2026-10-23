Týden na moři i za méně než 20 tisíc. Češi si oblíbili okružní plavby, prodeje rychle rostou

Okružní plavby si mezi Čechy získávají stále větší oblibu. Cestovní kanceláře hlásí již třetím rokem růst prodejů v desítkách procent a letošek označují za rekordní. Podobný trend je patrný i ve světě, kde podle mezinárodní asociace CLIA vyrazilo v roce 2025 na námořní výletní plavby rekordních 37,2 milionu cestujících, což je o 7,5 procenta více než o rok dříve. Hlavním lákadlem je přitom možnost poznat během jediné dovolené několik zemí či ostrovů, aniž by se turisté museli stěhovat mezi hotely.
Rostoucí zájem podporují i ceny, které nemusejí být tak vysoké, jak by se možná mohlo zdát. Kratší dvou- až třídenní plavby začínají zhruba na šesti tisících korunách za osobu, týdenní pobyty lze pořídit i pod 20 tisíc. Platí to ovšem jen při vlastní dopravě do přístavu, přičemž výsledná částka závisí také na termínu, typu kajuty i zahrnutých službách.
Právě ony služby patří k dalším velkým lákadlům těchto plaveb, jelikož samotná loď funguje jako plovoucí hotelový resort, jenž svým hostům nabízí restaurace, bazény, fitness centra, wellness i večerní představení. Na některých plavidlech pak nechybějí ani atrakce jako simulátory volného pádu, umělé vlny pro surfování nebo hřiště či další zábavní prvky pro děti.
Stále více Čechů tráví dovolenou přímo na vodě. Kromě půjčení lodi v Chorvatsku je lákají i jezera nebo pobyt v hausbótech
Nejvíce Čechů dlouhodobě míří do Středomoří, kde mohou spojit prohlídky historických měst s odpočinkem u moře. Oblíbený je rovněž Karibik, který nabízí únik do tepla během zimy. České cestovní kanceláře ale zprostředkovávají také plavby po severní Evropě, Aljašce, Amazonii či Japonsku. V nabídce jsou pak i tematické plavby s michelinskými kuchaři nebo výpravy do polárních oblastí, tedy k Antarktidě či na severní pól.