Tuzemský trh s ojetými automobily roste. V nabídce už je přes 120 tisíc vozidel, jejich průměrná cena klesla

V posledních měsících dochází k výraznému oživení českého trhu s ojetými vozidly. Dokládá to i nová analýza společnosti AAA AUTO, podle níž bylo na konci března v nabídce různých společností celkem 121 209 ojetých aut. To je přitom suverénně nejvíce za posledních pět let, oproti předchozímu měsíci se pak jedná o nárůst ve výši 10,6 procenta.





„Rekordní prodeje hlásí už třetí měsíc v řadě také naše autocentra v síti AAA AUTO a Mototechna. Dá se říci, že zažíváme prodejně nejúspěšnější rok dvaatřicetileté historie naší společnosti. Lidé zkrátka po letech pandemického a postpandemického půstu touží po pořízení modernějšího auta,“ říká Petr Vaněček, co-CEO AURES Holdings, provozovatele AAA AUTO a Mototechny.





Z nových dat rovněž vyplývá, že se zastavil dosavadní nepřetržitý růst nabídkových cen. Meziročně jsou sice o pět procent vyšší, ale ve srovnání s únorem poprvé po dlouhé době klesly o 2,3 procenta. Mediánová cena ojetého auta tedy v Česku aktuálně dosahuje 215 tisíc korun.

Co se týče konkrétních kategorií aut, nejčastěji se v nabídce objevují kombíky, jejichž podíl na trhu dosahuje 26 procent. V jejich těsném závěsu se s podílem 25,6 procenta nacházejí vozy SUV, na třetím místě jsou s 19 procenty klasické hatchbacky a podíl 12,5 procenta pak aktuálně mají rodinná velkoprostorová MPV. „Potvrzuje se tak, že Češi stále zůstávají kombíkovým národem, na prvním místě totiž upřednostňují praktičnost,“ dodává Vaněček.

Z analýzy AAA AUTO vyplynulo také to, že v poslední době dochází k výraznému zlevnění elektromobilů. Zatímco před rokem byla mediánová cena Škody Enyaq 1,56 milionu korun, letos v březnu to bylo 1,1 milionu korun. Typická Tesla Model 3 se pak loni prodávala za milion korun, zatímco v březnu už stála „jen“ 750 tisíc korun.

„Zájem o elektromobily v poslední době roste zejména na venkově v okolí velkých měst, odkud lidé dojíždějí do zaměstnání. Na domech instalují fotovoltaiku, auta tak nabíjejí výrazně levněji než v komerčních dobíjecích stanicích. Tento trend bude do budoucna ještě posilovat,“ uzavírá Vaněček.