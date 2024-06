Tuzemské organizace založily národní AI platformu. Jejím cílem je dostat Česko mezi evropské špičky umělé inteligence

Rychlejší rozvoj komunity zabývající se umělou inteligencí, lepší propojení akademického, veřejného, soukromého a neziskového sektoru, a hlavně posílení pozice Česka na poli umělé inteligence. To jsou hlavní cíle nově vzniklé České národní AI platformy (CNAIP), kterou společně založily organizace prg.ai, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Brno.AI, CzechInvest, ICT Unie, BIC Plzeň a MSIC Ostrava.





„Založení AI platformy je důležitým mezníkem v rozvoji ekosystému umělé inteligence a jeho formování napříč všemi sektory. Přirozeně navazuje na dlouholeté aktivity prg.ai i dalších členů, kteří podpisem memoranda deklarují potřebu posilovat národní inovační ekosystém. A zejména zájem společně Česko etablovat mezi evropské špičky AI,“ řekl Michal Pěchouček, předseda výkonného výboru organizace prg.ai.

Důležitým cílem nové tuzemské AI platformy je také podpora větší integrace umělé inteligence v českých firmách, veřejné správě či ve vzdělávání. Podle nedávného průzkumu totiž více než polovina tuzemských společností zatím umělou inteligenci ve svém podnikání vůbec nepoužívá. Mnoho podniků využívajících AI pak s tímto nástrojem nepracuje strategicky. Obě zmíněná zjištění chce nová platforma změnit.

„Dosavadní zkušenosti ukazují, že firmy v Česku s používáním AI vyčkávají. Často se umělé inteligence obávají, neorientují se v této problematice, mají obavy z velké administrativní zátěže a nákladů a nevidí benefity. AI platforma se proto bude soustředit i na to, jak české firmy naučit dělat byznys s umělou inteligencí, aby mohly naplno využít její potenciál,“ vysvětlila Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Dalším záměrem CNAIP je pak šířit ve společnosti osvětu okolo umělé inteligence a vysvětlovat lidem, k čemu je tento nástroj užitečný. Za tímto účelem chce platforma uspořádat již třetí ročník Dnů AI, který by se měl letos uskutečnit v termínu od 14. do 27. října, a to po celém Česku.