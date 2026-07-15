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Tuze drahý životní úspěch. Wimbledonská vítězka Nosková dostala za svůj triumf přes 100 milionů, takřka polovinu ale zaplatí na daních

Redakce
Dnes
Linda Nosková
Autor: katatonia82 / Shutterstock.com
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Vůbec poprvé v historii nejslavnějšího tenisového turnaje světa se proti sobě ve finále dvouhry postavily dvě Češky. Dramatický sobotní duel mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou nakonec vyzněl na trávě v All England Clubu lépe pro první jmenovanou, která si vedle Salátové mísy přišla díky své výhře i na tučnou odměnu. Ta činila 3,6 milionu liber, respektive zhruba 103 milionů korun.

Že by takové peníze přistály Noskové na účet, se ale ani v nejmenším říct nedá. Ve skutečnosti dostane zhruba polovinu, jelikož o 45 procent výdělku ji „připraví“ tamní berní úřad, jak píše web Wales Online. Ovšem ani to není konečná částka, další procenta směrem dolů spolknou náklady na ubytování, trenéra i agenta, dodává Deník.

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Pořadatelé Wimbledonu před letošním ročníkem navýšili fond, z něhož se vyplácejí prize money pro jednotlivé účastníky, na rekordních 64,2 milionu liber (přes 1,8 miliardy korun). I tak ale svým rozhodnutím tenisty zklamali, protože ti požadovali zvýšení na rovných 70 milionů, uvedla již v červnu agentura Reuters.

Stříbrná Muchová za druhé místo inkasuje 1,8 milionu liber (asi 51,3 milionu korun). I ona přitom bude muset 45 procent této částky nechat britskému finančnímu úřadu. Pakliže by k podobnému triumfu došlo na některém ze zbývajících Grand Slamů, byla by daňová zátěž o poznání menší. Australské, francouzské a americké berňáky si nárokují 32,5, respektive 30 a 30 procent.  

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