Turnov obhájil pozici nejvíce prosperujícího mikroregionu v Česku. Mezi kraji zvítězila Praha, na chvostu je ten Ústecký

Nejvíce prosperujícím českým regionem se podruhé za sebou stal Turnov. Vyplývá to z analýzy, kterou dali dohromady odborníci z projektu Evropa v datech ve spolupráci s kolegy z České spořitelny. Na druhé příčce žebříčku Index prosperity regionů 2026 se umístily Luhačovice, třetí pozice náleží Žamberku.

Při jeho sestavování analytici hodnotili celkem devětačtyřicet různých indikátorů rozdělených do sedmi pilířů, včetně naděje dožití při narození, počtu sebevražd, nezaměstnanosti, podílu lidí v insolvenci, počtu zastávek hromadné dopravy, škol i pediatrů, kriminality a celé řady dalších. Největší meziroční posun směrem dopředu zaznamenaly Nový Bor (o 82 příček na 92. místo), Králíky (o 73 příček na 35. místo) a Litoměřice (o 72 příček na 90. místo). Na samém chvostu žebříčku skončil Horšovský Týn nacházející se v Plzeňském kraji.

„V praxi může být pozice mikroregionu v žebříčku dána do jisté míry faktory, jako je třeba historie nebo geografie, které se nachází mimo vůli jejich obyvatel a samosprávné reprezentace. Obdiv proto patří především těm mikroregionům, které se dokážou se svým třeba i nepříliš příznivým údělem poprat a v žebříčku se posouvat nahoru,“ konstatuje ekonom České spořitelny Michal Skořepa.   

„Klíčem úspěchu Turnova se zdá být vyrovnaný výkon napříč sedmi pilíři – k opravdové špičce mezi ORP patří sice jenom v případě pilíře Volný čas, zároveň se ale nedá říct, že by v některém z ostatních pilířů vyloženě zaostával,“ popisuje analytik Evropy v datech Tomáš Odstrčil s tím, že severočeský mikroregion těží mimo jiné z dobré dostupnosti volnočasových aktivit a silného zázemí sportovních spolků.

Co se krajů týče, nejlépe se umístila Praha. Za ní následoval Zlínský kraj a Vysočina. Skokanem roku pak je kraj Liberecký, který si polepšil o tři příčky na pátou pozici. Nejhůře naopak dopadly kraje Karlovarský a Ústecký.

