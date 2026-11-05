Trumpův kšeft s Putinem se rozpadá v přímém přenosu. Dva z tankerů převážejících ruskou naftu do USA změnily směr

Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa nakoupit pro USA ruskou naftu, jejímž cílem bylo snížit ceny ropy na světových trzích před víkendovými volbami do Kongresu, a tím tak zvýšit šance republikánů na udržení Sněmovny reprezentantů i Senátu, zdá se, přichází poněkud vniveč.
O dodávku této suroviny firmy ve Spojených státech nestojí, ba dokonce jsou od ní přímo odrazovány vrcholnými politiky. Guvernérka New Jersey Mikie Sherrillová totiž před pár dny dala provozovatelům tamních přístavů a terminálů jasně najevo, že pokud se ruskou ropu pokusí vyložit, mohou čelit vážným finančním postihům.
Na debakl Trumpových republikánů reaguje zlato, dolar i koruna. Jak konkrétně americké volby ovlivní světovou ekonomiku?
Jak s odkazem na britský list Financial Times píše web ČT24, Rusko v návaznosti na říjnovou dohodu mezi Trumpem a šéfem Kremlu Vladimirem Putinem vypravilo do USA s největší pravděpodobností hned čtyři velké tankery. Jeden z nich, plující pod vlajkou Sierry Leone, ale nakonec na místo Spojených států zamíří do Brazílie, zatímco druhý se stočil k pobřeží Alžírska, kde jeho posádka čeká na další instrukce. Třetí plavidlo aktuálně do USA stále směruje, čtvrté, plující pod vlajkou Seychel, je teprve na cestě do Atlantského oceánu.
Dohoda mezi Bílým domem a Moskvou, uzavřená 9. října, předpokládala, že Rusko okamžitě do USA vyveze 300 tisíc tun (2,25 milionu barelů) nafty. V listopadu se tento objem měl navýšit na 500 tisíc a „hned poté“ měl následovat další dokonce jeden milion tun. Odpověď na to, zda některá z inkriminovaných zásilek skutečně v USA nalezne své odběratele, je však zatím schována daleko za horizontem.