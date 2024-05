Transakce roku? Česká investiční skupina SFC koupila v Polsku za více než sedm miliard šest obchodních center

Jedná se o jednu z největších středoevropských transakcí za posledních několik let. A má ji na svědomí česká investiční skupina SFC vedená Josefem Malířem, která se zaměřuje na investice do nemovitostí, jejich správu a investiční poradenství. Ta, jak vyplývá z její tiskové zprávy, koupila od firmy Cromwell Property Group v průběhu tohoto týdne hned šest obchodních center v Polsku, a to za částku více než sedm miliard korun.





„Koupili jsme opravdu kvalitní portfolio obchodních center, která navíc mají příležitost k dalšímu rozvoji,“ nechal se slyšet Malíř. Zmíněná centra, jež se nacházejí ve Varšavě, Bydhošti, Lodži, Štětíně, Toruni a Vratislavi, disponují pronajímatelnou plochou o celkové velikosti 219 tisíc metrů čtverečních a takřka všechna se těší „plné obsazenosti a dlouhodobým nájemním smlouvám se solventními nájemci, které zaručují spolehlivé příjmy“. Mezi ně patří například potravinářský řetězec Auchan, módní značka LPP Group, drogerie Rossmann, kina Cinema City a řada dalších.





Polsko se v případě SFC stává celkově třetí zemí, v níž Malířova skupina působí. Již předtím stihla kromě České republiky rozjet své vlastní obchodní aktivity i na sousedním Slovensku. „Vstup na polský trh je pro nás milníkem a obrovskou výzvou, kterou hodláme naplno využít. Poděkování patří všem partnerům, kteří nám jednu z největších realitních transakcí svého druhu pomohli uskutečnit,“ dodal Malíř.