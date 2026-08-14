Těžké váhy českého byznysu míří do Bubnů. Dospiva, Strnad a Palcr chtějí vybudovat novou čtvrť za 90 miliard, jde o největší projekt Penty

Území Bubny-Zátory mezi stanicemi metra Vltavská a Nádraží Holešovice je po dekády považováno za jednu z největších rozvojových lokalit v širším centru Prahy. K jeho proměně v moderní městskou čtvrť otevřel nedávno cestu nový Metropolitní plán. Na jejím rozvoji se nyní budou podílet čeští miliardáři v rámci firmy HoldCo Bubny, která vlastní klíčové pozemky ve zmíněné lokalitě. V ní získala poloviční podíl společnost Penta Real Estate, jež se tak stává se vedoucím developerem projektu. Dalších 35 procent patří investiční společnost AKIPIA, kterou zakládají majitel průmyslové a zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad a investoři Tomáš Brzobohatý a Marek Šmrha.
Nová skupina se zaměří na atraktivní tržní příležitosti a bude kombinovat silné kapitálové zázemí, flexibilitu a dlouhodobý investiční horizont. Zbývajících 15 procent si ponechá dosavadní vlastník, skupina J&T, která bude zastávat roli pasivního investora, jak zmínil předseda představenstva J&T Real Estate Dušan Palcr.
Pro Pentu jsou Bubny zároveň největším developerským projektem v její historii. Na ploše přes 250 tisíc metrů čtverečních zde má do roku 2050 vzniknout zhruba 25 městských bloků a až 10 tisíc bytů. Projekt počítá s prémiovými kancelářemi, nájemním a studentským bydlením, hotely, obchody, službami, školami a školkami, veřejnou vybaveností, parkem a kvalitním veřejným prostorem, přičemž celkové investiční náklady mají dosáhnout zhruba 90 miliard korun.
Nová čtvrť, která naváže na atraktivní dolní Holešovice, Letnou i samotnou Vltavu, bude také těžit z dobré dopravní dostupnosti a blízkosti nového železničního nádraží Praha-Bubny. Její součástí by se do budoucna měla stát i Vltavská filharmonie.
Podle slov šéfa Penta RE Davida Musila jde o jedinečnou urbanistickou příležitost, která přichází jednou za generaci, a šanci vytvořit nový kus Prahy na sto let dopředu. „Rozsahem investic budou Bubny třikrát až čtyřikrát větší než naše dosud největší čtvrť Waltrovka, a jednoznačně půjde o největší developerský projekt v historii Penty. Nechceme zde stavět jen nové budovy, ale vytvořit plnohodnotnou městskou čtvrť, která promění dnešní bariéru v přirozenou součást města a propojí bydlení, práci, služby i kvalitní veřejný prostor. Společně s městem a našimi partnery teď budeme hledat společnou vizi postupného rozvoje tohoto mimořádného území,“ dodává Musil s tím, že vstup do projektu Bubny navazuje na dlouhodobou strategii společnosti zaměřenou na rozvoj rozsáhlých městotvorných celků a regeneraci brownfieldů.