Tesla prodala ve třetím čtvrtletí rekordní množství aut, konec roku ale už tak dobrý zřejmě nebude

Automobilka Tesla má za sebou rekordní čtvrtletí. Dokázala během něj prodat 497 099 vozidel, což je o 7,4 procenta víc než za stejné období loňského roku. Společnost údaj zveřejnila na svém webu.
Hlavním impulzem byly končící federální daňové pobídky pro elektromobily v USA. Nakupující mohli v případě, že si elektromobil koupí, žádat o daňovou úlevu ve výši 7500 USD (v přepočtu víc než 155 tisíc korun). Automobilka zároveň prodala víc aut, než v daném období vyrobila.
Magazín The Verge nicméně upozorňuje, že v zahraničí čelí Tesla problémům — v Evropě je pokles prodejů od začátku roku o 37 %. V Číně na ni tlačí domácí konkurence. A sám Elon Musk uvedl, že po skončení daňových výhod může následovat období slabších výsledků.