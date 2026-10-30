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Tesco skončí v Česku i na Slovensku. Jeho 360 prodejen koupí za desítky miliard Albert

Jan Boháč
Dnes
Prodejna Tesco v České republice
Autor: josefkubes / Shutterstock.com
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Nizozemská společnost Ahold Delhaize, která provozuje supermarkety a hypermarkety Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny britské firmy Tesco. Vyplývá to z nově uzavřené transakce v celkové hodnotě zhruba 1,7 miliardy eur (asi 41,4 miliardy korun), kterou ale ještě musí schválit regulační orgány.

Tesco Česko a Slovensko dnes provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů, hypermarketů a menších obchodů a dalších více než sto franšízových prodejen. Společnost dosahuje tržeb přibližně 3,5 miliardy eur (asi 85 miliard korun) a zaměstnává přes 14 tisíc lidí.

„Tato akvizice představuje důležitý krok k posílení naší pozice v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Spojuje dvě společnosti, které se velmi dobře doplňují a mají silné znalosti lokálního trhu. Zároveň nám dává příležitost vstoupit na atraktivní slovenský trh. Vidíme významný potenciál ve spojení našeho evropského rozsahu, schopností a zkušeností v maloobchodu s cílem poskytovat zákazníkům ještě lepší služby a podporovat udržitelný dlouhodobý růst,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Ahold Delhaize Frans Muller. 

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Tesco vstoupilo na český trh v roce 1996, kdy převzalo obchodní domy od americké společnosti K-Mart. Konkurenční Albert má v Česku aktuálně asi 350 prodejen, přičemž podle výše tržeb jde o třetí největší řetězec na tuzemském trhu. Dokončení transakce se očekává ve 4. čtvrtletí 2027.

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