Tensor Ventures ve spolupráci s Českou spořitelnou investují přes milion eur do litevského startupu, na který sází i NATO

O litevském startupu Repsense jste možná ještě neslyšeli. Rozhodně si však jeho jméno zapamatujte, protože je dost dobře možné, že se o něm v budoucnu bude psát mnohem častěji. A to nejenom v souvislosti s novou investicí ze strany tuzemského fondu Tensor Ventures a Seed Starteru České spořitelny. Na jeho platformu Havel umožňující sledovat a předvídat dopad informací na sociálních sítích i v tradičních médiích totiž už nyní spoléhá i Severoatlantická aliance a některé evropské vládní instituce.
„Informační prostředí se stalo frontovou linií. Pro vlády, podniky i instituce. Naši platformu jsme vybudovali tak, aby poskytovala rozhodovacím orgánům nástroje, díky nimž mohou předvídat, co se chystá, a rychleji reagovat,“ popisuje Mykolas Katkus, generální ředitel a spoluzakladatel Repsense, jenž má své kanceláře i v Praze.
Havel je v současné době nasazen v Centru excelence pro strategickou komunikaci NATO, v několika evropských vládních institucích, stejně jako u komerčních klientů po celém světě. A přestože už to samo o sobě je úspěch, má před sebou zmíněná platforma, stejně jako celý Repsense, ještě velký kus cesty. Aby tato cesta byla pokud možno co nejpřímočařejší, rozhodli se „Tensoři“ spolu s lidmi ze Seed Starteru a dvěma dalšími stávajícími investory Litevce podpořit částkou 1,1 milionu eur (necelých 27 milionů korun).
„Technologie Repsense ukazuje, jak rychle se deep tech prosazuje v několika oblastech zároveň,“ říká Ondřej Lipold, partner Tensor Ventures, a pokračuje: „Jejich nástroj umožňuje jak detekci informačních hrozeb a ochranu informací, tak zároveň nabízí i zcela nový prostor pokročilým marketérům. Informace jsou stále mocnějším aktivem, proto jsme rádi, že můžeme realizovat tak významnou investici právě v tomto segmentu.“