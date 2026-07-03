Taylor Swift už je (možná) vdaná. Na dnešek se chystá velká oslava v Madison Square Garden za miliony dolarů

Bezpochyby je to jedna z nejvýznamnějších svateb letošního roku. Slavná americká zpěvačka Taylor Swift si v těchto dnech bere hráče amerického fotbalu Travise Kelceho, přičemž samotný obřad či minimálně následné oslavy se mají konat v legendární hale Madison Square Garden v srdci New Yorku.
Informace o sňatku podléhají přísnému utajení, přesto se ale podle Českého rozhlasu podařilo zjistit, že celá akce má trvat tři dny a začala už včera „menší“ večeří pro asi stovku nejbližších lidí. Hlavní oslavy se pak mají odehrát právě dnes, přičemž zúčastnit by se jich měla asi tisícovka hostů. A protože novomanželé chtějí mít přesnou kontrolu nad tím, jaké fotky se dostanou k médiím, pro svatebčany i veškerý personál údajně platí přísný zákaz používání mobilních telefonů.
Uspořádat veselku v prestižní lokalitě uprostřed jednoho z nejdražších měst světa se samozřejmě pořádně prodraží. Svatební experti oslovení CNN odhadli, že celkové náklady se můžou pohybovat v rozmezí od deseti do dvaceti milionů dolarů (asi 211 až 423 milionů korun). Jen samotný pronájem Madison Square Garden totiž údajně stojí zhruba milion dolarů za noc, na podobnou částku může vyjít i osvětlení a výzdoba, a další velké sumy bezpochyby padnou za personál a zajištění bezpečnosti.
Zajímavostí přitom je, že podle některých informací už údajně sňatek proběhl, a pár jej chce v Madison Square Garden pouze oslavit. Kromě toho se objevily i spekulace, že akce v centru New Yorku slouží jen jako léčka, která má odvést pozornost médií a fanoušků. Jak to skutečně bylo, se ale pravděpodobně dozvíme až poté, co o tom informují sami novomanželé.