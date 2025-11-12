Takhle se těch německých mezd nedočkáme. O přidání si plánuje říct jen čtvrtina Čechů, ve srovnání se světem takřka nejméně

Pouze čtvrtina českých zaměstnanců si v příštích 12 měsících plánuje u svého šéfa říct o přidání. Vyplývá to z aktuální analýzy Hopes and Fears poradenské společnosti PwC, která porovnávala data z celkem 48 zemí a v rámci níž se Češi v daném ohledu umístili na páté příčce od konce.
Plánujete si v příštím roce říct v práci o přidání?
Podle zmíněného průzkumu se jedná o dlouhodobý trend, neboť vloni byl podíl lidí, kteří hodlali letos požádat o navýšení své mzdy, potažmo platu, 27procentní, zatímco o rok dříve se jednalo dokonce jen o 22 procent zaměstnanců. „Dokonce ani před dvěma lety v období zvýšené inflace uchazeči na českém trhu práce neprojevovali výraznější tlak na zvyšování platů,“ komentuje přetrvávající situaci expertka PwC na řízení lidských zdrojů Andrea Linhartová Palánová s tím, že průměr ve všech sledovaných zemích činí 37 procent a že jedinými Evropany, kteří jsou v daném ohledu ještě zdrženlivější, jsou Španělé.
Zajímavé je, že v době stále relativně nízké míry nezaměstnanosti (v říjnu dle statistik Úřadu práce ČR činila 4,6 procenta) nejeví lidé ani příliš velký zájem o změnu práce. Nové zaměstnání si hodlá v příštích 12 měsících shánět pouhých 18 procent pracovníků a jen dalších 14 procent chce své nadřízené požádat o povýšení.
„Firmy čelí značné konkurenci při získávání kvalifikovaných pracovníků, zatímco část zaměstnanců oceňuje stabilitu svého pracovního místa. Tato rovnováha zároveň vede k relativně nízkému tlaku na růst mezd, což pozitivně přispívá k udržitelnosti pracovního trhu z pohledu zaměstnavatelů,“ dodává Linhartová Palánová.