Super kára, co tě má jako pes ráda. Legendární Škoda Felicia slaví 30 let od svého vzniku

Nebyla nejrychlejší, nejnablýskanější ani nejdražší. Zato se však mohla pochlubit svou robustností, konstrukční odolností i všestranností (a také vlastní písničkou). Řeč je pochopitelně o legendární Škodě Felicia – vůbec prvním „mladoboleslavském“ automobilu, jejž česká společnost vyvinula ve spolupráci s německým koncernem Volkswagen.





Od představení této legendy českých silnic, která byla v základním provedení osazená benzinovým čtyřválcem o objemu 1 289 kubických centimetrů, a to ve výkonových variantách 40 a 50 kilowattů (později dostala i výkonnější 55kW agregát 1.6 MPI a atmosférický vznětový motor 1.9 D o výkonu 47 kW – pozn. red.), uplynulo letos v říjnu těžko uvěřitelných 30 let. Takže se již technicky vzato může řadit už mezi vysloužilé a opečovávané veterány. Leč v mnoha případech tomu tak rozhodně není, neboť – jak naše zmiňované české silnice den co den dokládají – ji řada řidičů i po desítkách let používá primárně jako svůj hlavní dopravní prostředek. Ostatně, aby také ne, když se jí mezi lety 1994 až 2001 vyrobilo více než 1,4 milionu kusů.

Zdroj: Youtube.com

Nástupce rovněž neméně populární Škody Favorit vznikl původně jako moderní pětidvéřový hatchback. Jen o pouhých šest měsíců později ale následovala i varianta kombi s téměř 450litrovým kufrem, jak připomíná tiskové oddělení Škody Auto. A později se pak přidala také verze pick-up a několik dalších.

První felicie, k jejíž světové premiéře došlo na pražském Karlově mostě dne 26. října 1994, ve skutečnosti sjížděly ze škodováckého závodu ve Vrchlabí (proto v úvodu článku ony uvozovky – pozn. red.), továrny české automobilky v Mladé Boleslavi se však přidaly jen s nepatrným zpožděním. Pro komerční úspěch tehdy nového vozu bylo každopádně důležité, že obě výrobní linky disponovaly novými západními technologiemi, které Volkswagen se Škodou Auto sdílel. A to včetně motorů.

Během takřka sedmileté výroby se oblíbená Felicia dočkala mnoha speciálních edicí – včetně provedení Laurin & Klement. Zvučné jméno si přitom postupem času vydobyla nejen mezi tuzemskými řidiči, nýbrž i v rámci motorsportu. Mezi roky 1995 až 1997 se účastnila seriálu mistrovství světa v rallye, kde se pravidelně prosazovala i v celkovém pořadí.