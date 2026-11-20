Nejbohatší Čech a majitel zbrojařské skupiny Czechoslovak Group Michal Strnad odkoupil od společnosti BPD Partners portfolio celkem šestadvaceti lukrativních pražských nemovitostí. Nově se stává vlastníkem například Kubistického trojdomu na Rašínově nábřeží pod Vyšehradem, jedné z neorenesančních vil v ulici Pětidomí či rezidence Royal Triangle ve Střešovicích.
Cenu transakce ani jedna ze stran neuvedla. Ví se nicméně, že soubor aktiv vznikal takřka 20 let a sestavit jej postupnými akvizicemi by v dnešní době bylo velice obtížné. Čtyřiatřicetiletý podnikatel zařadí nové nemovitostní portfolio do skupiny Tilaris, v rámci níž sdružuje i své další osobní investiční a byznysové projekty. Správu získaných objektů budou mít na starost ti samí lidé, kteří se o ně starali i pod křídly BPD Partners.
Strnad míří se skupinou AKIPIA do Varšavy. Po pražských Bubnech vstupuje do projektu za 20 miliard korun
„Možnost získat takto kvalitní portfolio jako jeden celek je na trhu zcela výjimečná. Vedle samotných nemovitostí si velmi vážíme také přechodu zkušeného týmu, který měl dosud portfolio budov na starosti. Právě spojení kvalitních aktiv a lidí, kteří jim rozumějí, vnímáme jako jednu z největších hodnot celé akvizice,“ uvedl Strnad.