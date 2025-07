Stavební byznys ztrácí dech, koncern DEK ale dál roste. Jeho tržby vloni již potřetí v historii překonaly 30miliardovou hranici

České stavebnictví prochází složitým obdobím a navzdory vysoké poptávce po bydlení zažívá už druhým rokem pokles výkonu. To ovšem neplatí o koncernu DEK, který loni již potřetí ve své historii překonal v tržbách 30miliardovou hranici.





Konsolidované tržby společnosti mírně rostly a dosáhly konkrétně částky 31,24 miliardy korun, zatímco ukazatel EBITDA vystoupal na 2,67miliardovou úroveň. „Do roku 2024 jsme vstupovali s úsporným rozpočtem, ovšem pozitivnější vývoj trhu v první polovině roku nám umožnil postupně posílit investice, a to zejména do rozvoje prodejní sítě, menších akvizic a rozšíření flotily strojů a zařízení v půjčovně Stavebnin DEK,“ říká zakladatel a generální ředitel koncernu Vít Kutnar. Do letoška vyhlíží s lehkým optimismem, jelikož by díky pokračujícímu poklesu úrokových sazeb, zvýšenému zájmu o hypoteční úvěry a dlouhodobě vysoké poptávce po individuálním bydlení mělo dojít i k opětovnému oživení zdejšího trhu.

Největší dodavatel stavebních materiálů a služeb v Česku, který má téměř pět tisíc zaměstnanců, dokončil vloni výstavbu dvou nových objektů pro svoji největší firmu – Stavebniny DEK. Jednalo se o čtvrtou pražskou pobočku a prodejní areál v Chebu. Společnost také na podzim realizovala akvizici obchodníka se stavebninami se silnou pozicí v Kralupech nad Vltavou MONTAKO – obchod.

Rovněž začala výstavba osmi nových prodejních areálů, těch má nyní koncern v Česku na 117, zatímco dalších 20 provozuje na Slovensku. V těchto dvou zemích funguje celkem devatenáct výrobních závodů, přičemž dva zbylé se nacházejí ještě v Polsku a také na Ukrajině.

Firmy z koncernu DEK vloni mimo jiné představily i několik novinek. Například výrobce betonových prvků BEST uvedl na trh vlastní ucelený systém pro hrubou stavbu BEST-ROCK, společnost ÚRS CZ vytvořila nástroj pro hodnocení uhlíkové stopy staveb nazvaný Envix a Callida se pochlubila se systémem pro správu a řízení investic stavebních projektů s názvem eCity.