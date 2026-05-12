Startup Lightly získal od JSK Investments Simony Kijonkové stovky tisíc dolarů na analýzu nebezpečných látek. Teď s technologií míří do světa

V oblasti bezpečnosti a forenzní analýzy vznikají nástroje, které umožňují identifikovat nebezpečné látky přímo v terénu a propojit jednotlivé případy napříč databázemi. Jedním z hráčů v tomto segmentu je český deep-tech startup Lightly Technologies, jenž vyvíjí zařízení schopné během několika minut určit chemický „otisk“ vzorku a jeho původ.
Rozvoj technologie nyní podpořila nižšími stovkami tisíc dolarů investiční skupina JSK Investments SICAV vedená Simonou Kijonkovou, která do společnosti vstupuje prostřednictvím svého podfondu Venture Capital spolu s angel investorem Tomášem Krátkým. Finance startup, za nímž stojí Monika Štěpánová a Lukáš Nejdl, využije na akceleraci vývoje produktu a mezinárodní expanzi.
Jejich zařízení o velikosti krabice od bot dokáže analyzovat vzorek a s pomocí UV záření a spektrometrie vytvořit jeho chemický „otisk prstu“ a určit původ. Policii tak může pomoci efektivněji mapovat distribuční sítě drog včetně fentanylu.
Lightly metodu doplnilo o datovou vrstvu umožňující propojení případů napříč regiony i státy. Vedle již zmíněného využití vidí firma potenciál také v ověřování pravosti léčiv nebo detekci padělků v potravinářství. Do budoucna pak chce budovat globální databázi chemických otisků.
Své řešení již startup validuje ve spolupráci s americkou policií v americkém městě Huntsville v Alabamě a zároveň buduje strategické vztahy s organizacemi, jako jsou Interpol nebo DEA. V dalších letech plánuje rozšiřovat nasazení technologie napříč bezpečnostními složkami, letišti i celnicemi.
„Monika je přesně typ zakladatelky, který hledáme. Má jasnou vizi, technickou hloubku a schopnost dotahovat komplexní projekty. Právě tato kombinace je v deep-tech prostředí klíčová,“ říká investiční manažerka Venture Capital v JSK Investments SICAV Petra Cihlářová. Podle ní se skupina dlouhodobě vyhýbá investicím do oblastí podporujících závislosti, a proto sázka na projekt, který pomáhá tyto problémy řešit, do její investiční strategie přirozeně zapadá.