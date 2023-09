Srovnávač Heureka má nového šéfa. Tomáš Braverman odešel po deseti letech

Společnost Heureka Group, pod kterou spadá známý srovnávač ceny, má nového generálního ředitele. Funkci od středy zastává David Chmelař. Jeho předchůdce Tomáš Braverman (na hlavním snímku) vedl firmu deset let.





„Sám rád říkávám, každá firma si zaslouží nového CEO jednou za pět let. Takže už přesluhuju. Dvakrát. Po deseti letech a na prahu čtyřicítky je ale ten správný čas na nové výzvy,“ uvedl Braverman na svém profilu na síti LinkedIn. Dodal, že za deset let se z lokálního srovnávače cen stala největší regionální platforma, která funguje devíti zemích. Rozšířil se značně i počet zaměstnanců. Z původních čtyřicet lidí jich nyní v Heureka Group pracuje pět set padesát. Braverman ale z firmy úplně neodchází, zatím zůstane na pozici poradce představenstva.





David Chmelař Autor: Heureka Group

Jeho nástupce David Chmelař do Heureky přichází zvenčí. Spoluzakládal a spoluřídil srovnávač cen iPrice, který působí v jihovýchodní Asii. „Velmi mě těší, že přicházím do Heureky, abych mohl přispět na její úspěšné cestě ke zvýšení její hodnoty při oslovování milionů zákazníků v celém regionu. Z osobního hlediska si nedokážu představit lepší místo, kam bych se doma po osmi letech v Asii vrátil,“ komentoval svůj nástup do funkce Chmelař.

K výměně ředitele dochází několik měsíců poté, co Heureka Group změnila majitele. Skupina Rockaway Jakuba Havrlanta v květnu prodala svůj 20% podíl skupině PPF Renáty Kellnerové a EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Ty se tak staly jedinými podílníky Heureka Group.