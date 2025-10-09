Společnost Vivantis mění tvář. Chce víc cílit na mladé a otevře i kamenné prodejny

E-commerce skupina Vivantis, jejíž roční obrat se blíží dvěma miliardám korun, prochází největší proměnou ve své historii. Společnost, pod kterou spadá stejnojmenný e-shop zaměřený na kosmetiku a zdraví nebo i weby parfemy.cz nebo krasa.cz, představila nový vizuální styl. S jeho pomocí chce přiblížit značku mladší generaci.
„V segmentu kosmetiky či parfémů jsme dnes v situaci, kdy je rozhodujícím parametrem nákupu cena. To samo o sobě pro zákazníka není špatně. Problém je v tom, že většina prodejců nenabízí žádnou přidanou hodnotu a příliš spoléhá na placené zdroje návštěvnosti. Do nákupního procesu tak vstupují pozdě a zákazníci si často už po pár dnech ani nepamatují, na kterém e-shopu si zboží objednali. Nemají k němu žádný vztah ani motivaci se vrátit, pokud jim znovu nenabídne nejnižší cenu. To chceme změnit – chceme vytvořit mezi zákazníkem a značkou silné emoční propojení, díky kterému se k nám bude rád vracet,“ říká Martin Komora, CEO Vivantisu.
Součástí transformace je i vstup do kamenného retailu – první prodejnu Vivantis otevře koncem října v pražském Westfield Chodov. Pak mají následovat další v jiných městech. Společnost chce do roku 2030 dosáhnout dvojciferného tržního podílu v zemích, kde působí, a rozšířit své aktivity na nové trhy.
Rebranding doprovodí největší marketingová kampaň v historii firmy, která potrvá do března 2026. Na pražských ulicích se objeví i růžová tramvaj s mottem „Hello Gorgeous“.
„Ústřední motto ‚Hello Gorgeous‘ vyjadřuje hlavní myšlenku celé transformace – že krása neznamená dokonalost, ale o pocit, který z ní člověk má,“ doplňuje Tomáš Bártek, marketingový ředitel Vivantisu.