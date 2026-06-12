SpaceX vstupuje na burzu. Největší IPO v historii udělá z Muska prvního dolarového bilionáře

Vesmírná společnost SpaceX patřící nejbohatšímu muži světa Elonu Muskovi dnes vstoupí na burzu. Firma investorům nabídne celkem 555,56 milionu akcií za cenu 135 dolarů za kus, díky čemuž by se měla její hodnota podle agentury Reuters zvýšit na 1,77 bilionu dolarů, tedy asi 37 bilionů korun. To zároveň znamená, že dnešní první veřejná nabídka akcií (IPO) bude tou největší v historii.
Akcie SpaceX budou obchodovány od 15:30 středoevropského času na technologické burze Nasdaq pod symbolem SPCX, přičemž až k tomu dojde, Muskova firma bude mít sedmou nejvyšší tržní kapitalizaci mezi americkými veřejně obchodovanými společnostmi. Díky tomu předstihne i mnoho známých korporací jako JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Meta Platforms nebo Teslu.
Dnešní den každopádně představuje velmi důležitý milník i pro samotného zakladatele a šéfa vesmírné firmy. Muskův majetek totiž díky vstupu SpaceX na burzu poprvé překoná hodnotu jeden bilion dolarů (zhruba 23 bilionů korun), což je mimochodem více než dvojnásobek ročního HDP České republiky. Z nejbohatšího muže světa se zároveň stane vůbec první dolarový bilionář.
Zásadní otázkou pro všechny investory ale samozřejmě zůstává, jak si budou akcie SpaceX vést v následujících měsících a letech. Odborníci oslovení redakcí Euro.cz upozornili, že se jedná o poměrně rizikovou investici, jelikož mimořádně vysoké ocenění SpaceX aktuálně stojí především na víře v budoucí růst společnosti a současné hospodářské výsledky nejsou příliš dobré.