Soukromá auta v Praze 95 procent dne stojí, sdílená od Boltu jsou v provozu i pětkrát déle

Přesně 22 hodin a 42 minut. Právě tak dlouho průměrné auto v Praze každý den stojí a zabírá parkovací místo. Sdílené vozy služby Bolt Drive naproti tomu za posledních 12 měsíců strávily v provozu v průměru 26 procent dne, tedy zhruba pětinásobek času oproti typickému soukromě vlastněnému autu. Mezi osmou a dvaadvacátou hodinou, kdy se lidé po městě nejčastěji pohybují, byla sdílená auta v provozu dokonce téměř čtyřicet procent času.
Zatímco soukromý vůz často slouží jen k cestě do práce a několika dalším jízdám týdně, sdílené auto může během jednoho dne využít řada různých řidičů k mnoha různým účelům. „Naše data jasně ukazují, že sdílené auto odvede za den výrazně víc práce než to, co stojí většinu času zaparkované před domem. Čím intenzivněji je jedno auto využíváno více lidmi, tím větší potenciál má carsharing snižovat potřebu individuálně vlastněných vozů a tlak na parkovací místa,“ říká Patrik Piščák, generální manažer Bolt Drive pro Českou republiku.
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Právě parkování přitom patří mezi největší problémy pražské dopravy. Podle letošních dat projektu Friendly City Index označilo nedostatek parkovacích míst za problém při dojíždění po městě 45,9 procenta obyvatel hlavního města. Častěji lidé zmiňovali už jen dopravní zácpy, které vadí 53,8 procenta Pražanů. Carsharing tedy podle Boltu představuje jednu z možností, jak tlak na veřejný prostor a parkovací místa zmírnit.