Sotva se Češi vrátili z dovolených, už plánují další. Roste zájem o podzimní a zimní cesty, mizí i First Minute zájezdy na léto 2026

Jana Chuchvalcová
Dnes
Autor: Depositphotos

Cestování se v poslední době mění z prázdninového rituálu na celoroční standard. Zájem o podzimní, adventní i zimní dovolené každoročně roste a rezervace už nyní běží naplno. Trend podporuje větší flexibilita v práci, využívání podzimních prázdnin a státních svátků, výhodnější ceny mimo hlavní sezonu i chuť Čechů cestovat vícekrát ročně.

Oblíbené jsou zejména maďarské, slovenské či polské lázně, kde se spojuje dostupná vzdálenost, příznivá cena a možnost relaxace. Roste ale i zájem o poznávací eurovíkendy – nejčastěji ve Francii, Itálii, Španělsku, Rakousku či Německu, kam lidé stále častěji jezdí vlakem. Další vlna zájmu přichází během adventu, kdy poptávka směřuje do evropských metropolí s vyhlášenými vánočními trhy, například do Vídně, Regensburgu, Budapešti, Krakova nebo Bruselu. Pro mnoho rodin a přátel se tyto cesty staly tradicí.

Během vánočních a novoročních svátků Češi vyrážejí nejen za lyžováním do Alp, ale také k moři, do Španělska, na Kanárské ostrovy či do exotických destinací s garancí tepla a slunce. Patří k nim Maledivy i méně tradiční Brazílie. Stále víc lidí také objevuje Chorvatsko jako celoroční destinaci. Mimo hlavní sezonu oceňují klidnější atmosféru, příjemné počasí a možnost spojit pobyt u moře s aktivní dovolenou.

Naplno se už rozbíhá i plánování dovolených na rok 2026. Cestovní kanceláře rezervují pobyty na leden a březen, přičemž zájem je o klasiku jako Rakousko, Itálie, Slovensko i české hory. Prim ale začínají hrát First Minute zájezdy na léto 2026, hlavně na Jadranu. 

„Vidíme, že cestování se pro mnoho rodin i jednotlivců stalo celoroční součástí jejich života. Po létě se zaměřují na podzimní svátky, adventní atmosféru, zimní lyžování i exotické destinace. A hned poté začínají plánovat další léto, rezervace i rok dopředu už nejsou výjimkou,“ dodává šéfka Travel Family Martina Blahová.

