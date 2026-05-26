Snaha o nápravu pošramocené pověsti. KFC na několik hodin nechalo zavřít všechny pobočky v Česku, zavádí nová opatření na kontrolu potravin

Kdo si chtěl v úterý dopoledne zajít na kuře do KFC, neuspěl. Fast-foodový řetězec měl až do 11. hodiny zavřeno, a to ve všech svých 140 pobočkách, které v Česku provozuje. Vedení společnosti AmRest, pod niž tyto restaurace spadají, tak symbolicky zareagovalo na několik měsíců trvající problémy s kvalitou potravin, na které jako první ve své videoreportáži na YouTube upozornil novinář Jan Tuna.
Dle tiskové zprávy řetězec zavádí ve všech tuzemských provozovnách nejnovější verzi digitálních systémů, jejichž cílem je posílit hygienu a bezpečnost potravin. Stejné řešení podle zástupců KFC Česko využívá celosvětově 17 tisíc dalších poboček.
„Kolem našich restaurací vznikla diskuze, do které jsme měli vstoupit dříve a hlavně otevřeněji. A to jak v otázce kontrol, které probíhaly, tak ohledně změn, které jsme zaváděli. Dnešek je pro nás vyvrcholením měsíců práce, kterou naše týmy odvedly,“ nechala se slyšet ředitelka zmíněného amerického řetězce pro český trh Ivana Makalová Dlouhá.
V rámci přijatých opatření bude KFC digitálně zaznamenávat výsledky kontrol vedoucích směn, zaměřených na vše od čistoty povrchů až po teploty při přípravě jídla a prováděných dvakrát denně, a stejně tak i zevrubněji označovat veškeré suroviny. „Nový digitální systém automaticky generuje datový štítek pro každý kousek kuřecího masa i pro všechny ostatní potraviny, takže žádný člen týmu už nemusí štítky řešit ručně,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.
Zároveň měli všichni její zaměstnanci absolvovat doplňující školení a recertifikaci a byl jim zdůrazněn význam whistleblowingové platformy Speak Openly, prostřednictvím které lze anonymně upozornit na nedostatky nebo prohřešky svých kolegů.