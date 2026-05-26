Menu Zavřít

Snaha o nápravu pošramocené pověsti. KFC na několik hodin nechalo zavřít všechny pobočky v Česku, zavádí nová opatření na kontrolu potravin

Redakce
Dnes
Autor: KFC

Kdo si chtěl v úterý dopoledne zajít na kuře do KFC, neuspěl. Fast-foodový řetězec měl až do 11. hodiny zavřeno, a to ve všech svých 140 pobočkách, které v Česku provozuje. Vedení společnosti AmRest, pod niž tyto restaurace spadají, tak symbolicky zareagovalo na několik měsíců trvající problémy s kvalitou potravin, na které jako první ve své videoreportáži na YouTube upozornil novinář Jan Tuna.

Dle tiskové zprávy řetězec zavádí ve všech tuzemských provozovnách nejnovější verzi digitálních systémů, jejichž cílem je posílit hygienu a bezpečnost potravin. Stejné řešení podle zástupců KFC Česko využívá celosvětově 17 tisíc dalších poboček.

„Kolem našich restaurací vznikla diskuze, do které jsme měli vstoupit dříve a hlavně otevřeněji. A to jak v otázce kontrol, které probíhaly, tak ohledně změn, které jsme zaváděli. Dnešek je pro nás vyvrcholením měsíců práce, kterou naše týmy odvedly,“ nechala se slyšet ředitelka zmíněného amerického řetězce pro český trh Ivana Makalová Dlouhá.

KFC slaví 30 let na českém trhu. Na pražském Václaváku při té příležitosti otevřelo první vlajkovou restauraci svého druhu v Evropě
Přečtěte si také:

KFC slaví 30 let na českém trhu. Na pražském Václaváku při té příležitosti otevřelo první vlajkovou restauraci svého druhu v Evropě

V rámci přijatých opatření bude KFC digitálně zaznamenávat výsledky kontrol vedoucích směn, zaměřených na vše od čistoty povrchů až po teploty při přípravě jídla a prováděných dvakrát denně, a stejně tak i zevrubněji označovat veškeré suroviny. „Nový digitální systém automaticky generuje datový štítek pro každý kousek kuřecího masa i pro všechny ostatní potraviny, takže žádný člen týmu už nemusí štítky řešit ručně,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.

Zároveň měli všichni její zaměstnanci absolvovat doplňující školení a recertifikaci a byl jim zdůrazněn význam whistleblowingové platformy Speak Openly, prostřednictvím které lze anonymně upozornit na nedostatky nebo prohřešky svých kolegů.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Měli by zaměstnavatelé povinně uvádět mzdu už v pracovním inzerátu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kvíz: Rozumíte řeči peněz? Co znamená, když se řekne pětka, kilo, babka nebo měďák?
1/15 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

Vmžiku vteřiny. Odborníci z českého Adyenu odhalují, co přesně se děje při placení kartou

Dnes

Evropa čelí nové ekonomické realitě. Dražší ropa a plyn budou tlačit na inflaci až do roku 2027, tvrdí analytici

Včera

Inspirace v USA a 25 let růstu bez zahraničního kapitálu. Z malé kliniky vyrostlo jedno z nejvýznamnějších oftalmologických center v zemi

Včera

Ani USA ani Německo. Premiantem v čisté migraci jsou ve skutečnosti Ukrajina a státy Blízkého východu

Včera

Jak se pečuje o dokonalý trávník pro fotbalové MS: Týmy specialistů sázejí na elektrické vřetenové sekačky a GPSky

24. 5. 2026

Nová nabídka streamovacích služeb: Noir Spider-Man, Rick & Morty či finále Panství Downton

22. 5. 2026

Bude život ve městech snesitelnější? Australští vědci vyvinuli unikátní střešní nátěr, který ochlazuje budovy a získává vodu ze vzduchu

22. 5. 2026

Technologické akcie letí vzhůru válkám a inflaci navzdory. Veteráni z Wall Street varují před opakováním „dot-com bubliny“ z roku 1999

22. 5. 2026

Brusel chce, aby firmy zveřejňovaly v inzerátech výši mzdy. V případě nerovnosti v odměnách hrozí i spory o doplacení příjmů

21. 5. 2026

Chystá se největší IPO historie. Rekordní vstup SpaceX na burzu může Muska přiblížit statusu prvního světového bilionáře