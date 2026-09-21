Slevomat spouští novou aplikaci. Vouchery na zážitky i dovolenou půjde objednat přímo z mobilu

Nákupy z pohodlí domova a na pár kliknutí – věc, která se v posledních letech stala jakýmsi běžným standardem. Jenže zatímco dříve kvůli tomu lidé usedali k pracovnímu stolu a zapínali počítače, nyní chtějí k tomu samému ve většině případů používat pouze a jen svůj chytrý telefon. A internetovým prodejcům nezbývá, než se tomu přizpůsobit.
Ve Slevomatu tak činí. Vlastní mobilní appku vyvíjejí, respektive testují již od dubna. A protože jsou s dosavadními výsledky spokojeni, rozhodli se ji nyní spustit v rámci ostrého provozu.
Slevomat korunoval návrat do českých rukou rekordními čísly. Jeho tržby vloni dosáhly hranice 5,6 miliardy korun
„Dnes už zákazníci uskuteční 70 až 80 procent všech objednávek z mobilu, takže pro nás bylo logickým krokem nabídnout jim moderní aplikaci. Nechtěli jsme však vytvořit jen další katalog tisíců nabídek, ale opravdu jim usnadnit objevování pobytů a zážitků, které pro ně budou skutečně relevantní. Aplikace tak mimo jiné dokáže nabídnout inspiraci přímo v okolí, kde se zrovna nacházíte,“ vysvětluje šéf Slevomat Group Tomáš Braverman.
Kromě kompletní nabídky, kterou uživatelé najdou i na stránkách zmíněné platformy, bude v rámci nové mobilní appky dostupný mimo jiné oblíbený kolotoč štěstí, a to dokonce s o něco štědřejšími každodenními odměnami. Součástí je též upozornění na blížící se termín pobytu, potažmo končící platnost voucherů a kreditů.
„Chceme, aby se už samotné hledání a plánování volného času stalo pro naše zákazníky skvělým zážitkem. Proto aplikaci od začátku stavíme maximálně přívětivou, včetně zábavných prvků rozdávajících kredity na nákup a užitečných funkcí jako offline uplatňování voucherů,“ dodává produktová ředitelka Romana Trusinová.