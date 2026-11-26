„Za devět měsíců roku 2026 jsme dosáhli velmi dobrých výsledků.“ Právě tak komentuje období od letošního ledna do září finanční ředitelka Colt CZ Group Jana Matoušková hospodaření českého výrobce palných zbraní a munice. V něm společnost navýšila svůj provozní zisk EBITDA, očištěný o mimořádné položky, ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 o 84,9 procenta na současných 6,3 miliardy korun. Po zdanění sice tento zisk klesl na částku 2,4 miliardy, ovšem i tak se jedná o významně lepší čísla, než jaká skupina reportovala loni v září – konkrétně jde o 62,7procentní nárůst.
„Výsledky za devět měsíců roku 2026 potvrzují přínos naší strategie postavené na třech vzájemně se doplňujících segmentech – palných zbraních, munici a energetických materiálech,“ dodává místopředseda představenstva Colt CZ Group Josef Adam.
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Kromě samotného zisku skupina hlásí, že za první tři letošní trimestry dosáhla rovněž 23,3miliardových výnosů, tedy meziročně takřka o polovinu vyšších. Dařilo se jí zejména na českém trhu, kde díky konsolidaci nového segmentu energetických materiálů a současně novému rámcovému kontraktu s Armádou ČR došlo v daném ohledu ke 100procentnímu nárůstu. To v absolutních číslech znamená výnosy na úrovni 4,3 miliardy korun, jež se na celkovém koláči podílejí necelou pětinou.
Hned dvěma pětinami pak přispívá evropský trh (vyjma ČR), tam se výnosy Coltu navýšily o 61,8 procenta na 9,3 miliardy. „Rostoucí význam evropského obranného trhu, nasmlouvané zakázky v objemu přesahujícím 2,5 miliard amerických dolarů a dlouhodobé kontrakty nám zároveň poskytují solidní výhled na budoucí výnosy,“ doplňuje Adam s tím, že ve Spojených státech, ale také třeba v Africe výnosy naopak o 0,6, respektive 3,4 procenta poklesly.
„Za prvních devět měsíců roku 2026 vzrostl počet prodaných zbraní meziročně o 5,1 procenta na 436 288 kusů, a to zejména díky silným prodejům dlouhých palných zbraní napříč značkami. Nejvýraznější růst v této kategorii zaznamenaly společnosti Colt Canada a Colt West Hartford. V segmentu krátkých palných zbraní vzrostly prodeje značky Colt v USA,“ píše se dále v tiskové zprávě české skupiny.