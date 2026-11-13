Škoda Group získala v Bulharsku zakázku za téměř čtyři miliardy. Do Sofie dodá další soupravy metra

Skupina Škoda Group znovu uspěla v Bulharsku, kde rozšíří svoji spolupráci se společností Metropoliten EAD, která v Sofii spravuje síť metra. Už loni v prosinci česká firma zvítězila v mezinárodní soutěži na dodávku až šestnácti souprav. Smlouva na základních osm vlaků vstoupila v platnost letos v září, v říjnu pak zákazník využil opci a požádal o dalších osm souprav. Pro Škodu firmu jde tedy o další významný kontrakt v celkovém objemu téměř čtyř miliard korun.
„Metro v Sofii prochází v posledních 15 letech významnou modernizací a rozšířením sítě o desítky nových stanic. Jsme rádi, že naše vozy uspěly v otevřené soutěži s konkurencí a pomáhají zajišťovat spolehlivou, moderní a dostupnější veřejnou dopravu pro obyvatele města,“ říká Olesea Lachi, viceprezidentka pro region South & East Europe ve Škodě Group, podle níž by měla být všechna vozidla dodána do dvou let.
Česká společnost dodá do Sofie čtyřvozové soupravy o délce téměř 80 metrů s celkovou kapacitou až 762 lidí a s vyhrazenými prostory pro osoby se zdravotním postižením, kočárky a jízdní kola. Jejich konstrukční rychlost dosahuje 90 kilometrů v hodině.
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Metro v Sofii vede částečně i po povrchu, čemuž jsou vlaky uzpůsobeny mimo jiné tak, že v interiéru nechybí klimatizace. Soupravy jsou zároveň provozně úsporné – při brzdění umí vracet elektrickou energii zpět do napájecí sítě.
Škoda Group je v poslední době v Bulharsku mimořádně úspěšná. Kromě nových souprav metra dodává do Sofie také moderní trolejbusy a v zemi vyhrála i výběrové řízení na dodání dosud nejrychlejších vlaků. I díky tomu společnost patří ke klíčovým partnerům Bulharska při rozvoji veřejné dopravy.