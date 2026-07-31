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Škoda Auto si pojistila vývojáře. Společný podnik s Etneterou Green:Code získal smlouvu na dobu neurčitou

Jan Boháč
Dnes
Etnetera Group
Autor: Etnetera Group
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Automobilka Škoda Auto a česká technologická společnost Etnetera budou i nadále pokračovat ve spolupráci na vývoji softwaru. Jejich společný podnik Green:Code, který pro koncern Volkswagen vytvořil softwarová řešení v hodnotě téměř jedné miliardy korun, totiž nově získal smlouvu na dobu neurčitou.

Tým Green:Code se zhruba 200 IT experty se aktuálně podílí na více než 50 projektech, přičemž mezi klíčové oblasti jeho působení patří třeba mobilní aplikace a související ekosystémy či B2X webové platformy. Programátoři, analytici a designéři také analyzují provozní data a staví jak webové platformy pro koncové zákazníky, tak klíčové interní systémy přímo pro Škodu Auto. V posledním účetním období společnost dosáhla obratu téměř 400 milionů korun, což potvrzuje její dlouhodobou ekonomickou stabilitu.

„Dnes potřebujeme dodávat software rychleji než kdy dřív. Spojením technologické expertizy Green:Code s hlubokou znalostí prostředí Škody Auto a aktivním využíváním AI jako klíčového nástroje dokážeme v tempu odpovídajícím této dynamické éře dodávat vysoce kvalitní řešení,“ řekl Michael Stening, ředitel IT ve Škoda Auto.

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Spolupráce se Škodou Auto je pro Etneteru součástí strategie, která sází na hlubokou technologickou integraci s významnými průmyslovými partnery. Podpis nové dlouhodobé smlouvy navíc dává oběma partnerům jistotu a prostor pro to, aby do příštích generací softwaru pro automobilový průmysl dokázali začlenit potřebné inovace, jako jsou třeba autonomní agentní systémy. „Přejeme společnosti Green:Code mnoho úspěchů v další etapě jejího rozvoje. Věřím, že se to stane a že bude i dále hrát klíčovou roli v AI a v agentních systémech,“ uzavřel šéf Etnetery Martin Palička.

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