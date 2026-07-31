Škoda Auto si pojistila vývojáře. Společný podnik s Etneterou Green:Code získal smlouvu na dobu neurčitou

Automobilka Škoda Auto a česká technologická společnost Etnetera budou i nadále pokračovat ve spolupráci na vývoji softwaru. Jejich společný podnik Green:Code, který pro koncern Volkswagen vytvořil softwarová řešení v hodnotě téměř jedné miliardy korun, totiž nově získal smlouvu na dobu neurčitou.
Tým Green:Code se zhruba 200 IT experty se aktuálně podílí na více než 50 projektech, přičemž mezi klíčové oblasti jeho působení patří třeba mobilní aplikace a související ekosystémy či B2X webové platformy. Programátoři, analytici a designéři také analyzují provozní data a staví jak webové platformy pro koncové zákazníky, tak klíčové interní systémy přímo pro Škodu Auto. V posledním účetním období společnost dosáhla obratu téměř 400 milionů korun, což potvrzuje její dlouhodobou ekonomickou stabilitu.
„Dnes potřebujeme dodávat software rychleji než kdy dřív. Spojením technologické expertizy Green:Code s hlubokou znalostí prostředí Škody Auto a aktivním využíváním AI jako klíčového nástroje dokážeme v tempu odpovídajícím této dynamické éře dodávat vysoce kvalitní řešení,“ řekl Michael Stening, ředitel IT ve Škoda Auto.
Spolupráce se Škodou Auto je pro Etneteru součástí strategie, která sází na hlubokou technologickou integraci s významnými průmyslovými partnery. Podpis nové dlouhodobé smlouvy navíc dává oběma partnerům jistotu a prostor pro to, aby do příštích generací softwaru pro automobilový průmysl dokázali začlenit potřebné inovace, jako jsou třeba autonomní agentní systémy. „Přejeme společnosti Green:Code mnoho úspěchů v další etapě jejího rozvoje. Věřím, že se to stane a že bude i dále hrát klíčovou roli v AI a v agentních systémech,“ uzavřel šéf Etnetery Martin Palička.