Skanska spouští poslední etapu nové čtvrti Albatros Kbely téměř za miliardu. Její identita je spojená s legendárním letounem Aero L-39

Do Leteckého muzea Kbely je to odsud pár kroků a díky autobusovým linkám je to kousek i na metro, takže do centra Prahy se dostanete poměrně rychle. Důvodů, proč se nastěhovat do zdejší nově vznikající rezidenční čtvrti Albatros Kbely, pojmenované podle legendárního cvičného letounu Aero L-39 Albatros, je však mnohem víc – od moderní architektury a komfortního vybavení přes šetrné energetické standardy a hospodaření s vodou až po rozsáhlé zelené plochy, dětská hřiště, občanskou vybavenost, veřejné prostranství či cyklostezku.
Nová čtvrť v Praze 19, pod níž je podepsaná developerská společnost Skanska, nyní míří do finále spuštěním poslední etapy s bytovými domy Charlie a Delta. Její dokončení je plánováno na začátek roku 2028, poté nabídne 178 bytů, z nichž už třetina je prodaná. Investice do této fáze dosáhnou 917 milionů korun, celkové náklady na projekt pak přesahují nižší jednotky miliard.
Zmíněné domy Charlie a Delta nabízí dispozice 1+kk až 3+kk, přičemž největší zastoupení mají jednotky 2+kk. Všechny disponují balkonem a venkovním stíněním oken, některé mají prostornou terasu. Další terasa bude všem obyvatelům k dispozici na střeše, stejně tak se ale noví vlastníci mohou těšit na parkovací stání, která budou připravena na instalaci nabíjecích wallboxů. Poslední etapa přináší také výrazný architektonický prvek v podobě ochozů vedených podél bytů, které rozšiřují pobytový prostor a podporují kontakt s okolím.
„V posledních budovách Charlie a Delta využijeme prefabrikované koupelny, které budou instalovány ve většině bytů. Pro zákazníky to znamená konzistentní kvalitu zpracování, protože kompletně vybavené koupelny jsou vyráběné mimo staveniště s důrazem na precizní provedení,“ uvádí projektový manažer Skanska Residential Michal Kubát s tím, že z pohledu výstavby to přináší vyšší efektivitu a přesnost a omezení stavebního odpadu.
Celá rezidenční čtvrť vzniká v pěti etapách a zahrnuje 11 bytových domů s 688 jednotkami na ploše téměř 98 tisíc metrů čtverečních. Dosud byla dokončena mateřská škola a tři etapy, čtvrtá fáze bude hotová v průběhu letošního roku. Identita nové rezidenční čtvrti je pevně spojená s aviatikou, na kterou odkazuje řada prvků v interiéru a exteriéru v celém areálu včetně názvů jednotlivých domů.