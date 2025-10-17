Silniční galerie v Brně či železniční most v Červené nad Vltavou. Cena Inženýrské komory 2024 má své vítěze

Čtyři mimořádné projekty – dvě dopravní stavby a dvě rekonstrukce – ovládly letošní Cenu Inženýrské komory 2024. Výsledky dnes vyhlásila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Společně s nimi komora ocenila i tři osobnosti českého stavitelství: Františka Hladíka, Františka Hrdličku a stoletého mostního konstruktéra Jana Vítka.
Hlavní ceny získaly silniční galerie Velkého městského okruhu v Brně (úsek Žabovřeská), Schwarzenberský železniční most v Červené nad Vltavou, rekonstrukce zámku Týnec a polyfunkční dům Pařížská 25 v Praze. Porota ocenila kombinaci technické náročnosti, architektonické kvality i respektu k přírodě a historii.
Brněnská galerie podle předsedy ČKAIT Roberta Špalka potvrzuje, že kvalitní projektová příprava zrychluje nejen povolovací proces, ale i návratnost investice. Most v Červené nad Vltavou vyniká rozpětím betonového oblouku 156 metrů, který je největší v Česku. Zámek Týnec se po čtvrtstoletí změnil z ruiny v barokní skvost, zatímco dům v Pařížské ulici se po modernizaci stal reprezentativní rezidencí s osmnácti luxusními byty.
Zvláštní cenu poroty získala pak rekonstrukce Slunečních lázní v Luhačovicích, která obnovila dílo architekta Dušana Jurkoviče z roku 1902.