Šéf pražského letiště končí po necelých třech měsících. Lašákovu nominaci provázely spory

V čele Letiště Praha se schyluje k další změně. Radomír Lašák rezignoval na funkci předsedy představenstva, kterou zastával od letošního srpna. Ze své pozice odchází z osobních důvodů, oznámilo ministerstvo financí, které nyní vypíše výběrové řízení na jeho nástupce. K jakému datu Lašák ve funkci skončí, zatím ale není jasné.
Šedesátiletý manažer má za sebou dlouholetou kariéru ve finančnictví, energetice i letectví. Začínal v Komerční bance, kde se vypracoval až do představenstva, v letech 2004 až 2006 působil ve vedení energetické skupiny ČEZ a následně převzal řízení Českých aerolinií. Právě jeho působení v čele ČSA v letech 2006 až 2009 se stalo důvodem kritiky, jež provázela jeho příchod na pražské letiště, kam přišel z poradenské společnosti Grant Thornton.
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ČSA se za Lašákova vedení potýkaly s vážnými finančními problémy. Aerolinky se sice v některých obdobích dostaly do zisku, k němu si však pomáhaly především prodejem majetku. V roce 2009 pak společnost vykázala rekordní ztrátu 3,75 miliardy korun a Lašák v říjnu téhož roku z jejího čela odešel. Jeho jmenování do vedení letiště proto vyvolalo nevoli části zaměstnanců i odborových organizací, které se obávaly o budoucí směřování podniku, připomíná například web Seznam zprávy.
Podle ministerstva financí měl Lašák navázat na dosavadní rozvoj letiště, připravovat klíčové investice a posilovat jeho postavení mezi středoevropskými leteckými uzly. Jeho odchod přichází v době, kdy resort mění také další pozice ve vedení společnosti. Už dříve vypsal výběrová řízení na dva členy představenstva a na tři ředitelská místa.