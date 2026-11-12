Šéf Nvidie kvůli skandálu s údajnou čínskou špiónkou rezignoval. Akcie firmy od včerejška odepsaly 11 procent

Generální ředitel výrobce pokročilých čipů Nvidia Jensen Huang svoji nedávnou milostnou aféru s šéfkou singapurské technologické společnosti Megaspeed Alicí Huangovou (shoda příjmení je čistě náhodná), kterou americké úřady podezřívají z práce pro čínskou vládu, neustál. Třiašedesátiletý manažer na svůj post ve čtvrtek rezignoval, píše agentura Reuters.
Špiónka, která ho milovala. Nevěra šéfa Nvidie může mít na technologického giganta velmi neblahé důsledky
Z pozice šéfa druhé nejhodnotnější společnosti světa odstupuje Huang okamžitě, ve funkci jej dočasně nahradí dosavadní finanční ředitelka Nvidie Colette Kressová, která firmu povede, dokud se nepodaří najít trvalého nástupce. Podle nejnovějších informací udržoval Huang mimomanželský poměr také s další ženou, a sice jinou vysokou manažerkou Nvidie, jež mu pracovně podléhala.
Celá kauza má podle Reuters neblahé ekonomické důsledky nejen na samotnou americkou firmu, nýbrž na odvětví AI jako takové. Jasně totiž ukazuje, jak moc je fungování i těch největších technologických gigantů závislé na jednom jediném člověku – v tomto případě na Huangovi.
Akcie Nvidie od včerejšího večera do čtvrtečního odpoledne odepsaly podle serveru Trading Economics zhruba 11 procent.