Sazkabet upgradoval svoji webovou platformu. Dokáže reagovat v milisekundách i při rekordním náporu

Rychlost je při sázení na výsledek sportovního utkání či závodu zcela zásadní veličinou. Stačí totiž pár vteřin, a vše může být jinak. Že se stránka vaší oblíbené sázkové kanceláře zrovna nechce načíst, je tudíž jednou z věcí, která dokáže uživatele spolehlivě odradit a v konečném důsledku třeba i donutit přejít ke konkurenci.
V Sazkabetu si toho jsou vědomi, a proto se rozhodli nedávno nasadit jeden významný „zlepšovák“. V rámci patnáctiměsíčního projektu redesignovali svoji webovou platformu a opatřili ji technologií Xperience by Kentico, kterou nasadila společnost Bluesoft ze skupiny BIQ Group. Díky tomu dokáže reagovat i při rekordním náporu, jaký nastává například při zápasech MS v hokeji – to loňské přilákalo k obrazovkám na 5,5 milionu diváků.
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„V kurzovém sázení je stabilita v těch nejvypjatějších momentech naprostou prioritou. Naším úkolem bylo dodat komplexní a spolehlivé řešení, které nejenže ustojí obrovský nápor statisíců fanoušků, ale zároveň klientovi rozváže ruce v jeho dalším byznysovém růstu,“ vysvětluje ředitel Bluesoftu Jiří Barbořík.
Nová platforma je postavená na robustní microservice architektuře v prostředí .NET Aspire. Jak vedení Bluesoftu, tak zástupci společnosti Allwyn Česko, pod kterou Sazkabet spadá, se dušují, že nabízí výkon připravený na ty největší špičky a zároveň jako jedna z mála prochází přísným hodnocením Google Core Web Vitals na reálných datech uživatelů, a to na desktopu i mobilu.
„Odezva klíčových částí klesla z řádu sekund na pouhé milisekundy a změny kurzů se uživatelům zobrazují v reálném čase zcela automaticky. To hraje zásadní roli zejména u live sázení, které představuje nejrychleji rostoucí segment celého trhu,“ píše se dále v tiskové zprávě BIQ Group.