Samaras opět na nákupech. Jeho Kofola získává stoprocentní podíl v českém výrobci přírodní aromaterapeutické kosmetiky

Portfolio skupiny Kofola, kterou vlastní podnikatel Jannis Samaras, se po čase rozrostlo o další novou značku. Skrze dceřinou společnost LEROS skupina kupuje tradičního českého výrobce čistě přírodní kosmetiky Nobilis Tilia, jenž se už od roku 1994 zabývá produkcí přípravků pečujících o pleť.
„Botanik Zbyněk Šedivý spolu s manželi Zrubeckými vybudovali krásnou firmu se silnými hodnotami, regionálním přesahem a pozitivní energií. Je za nimi vidět obrovský kus práce,“ oceňuje Samaras, jehož Kofola nyní v Nobilis Tilia získává za blíže neupřesněnou částku stoprocentní podíl.
„Byliny jsou pro nás klíčové – tvoří základ receptury Kofoly a dalších našich nápojů. Díky akvizici tradičního výrobce LEROS, kterou jsme uskutečnili už v roce 2018, jsme pronikli do tajů pěstování a zpracování bylin a stali se jedním z největších zpracovatelů bylin v potravinářském průmyslu v Česku. A to nejen pro účely výroby nápojů a bylinných čajů, ale i pro využití do přírodní kosmetiky, kterou jsme začali rozvíjet před čtyřmi lety. Spojení s Nobilis Tilia je pro nás novou příležitostí, jak náš bylinkový segment posunout nejen v rámci Česka, ale i do zahraničí,“ dodává.
Jak popisuje Adéla Zrubecká, jedna ze spolumajitelů akvírované firmy sídlící ve Vlčí Hoře na Šluknovsku, základem produktů Nobilis Tilia jsou stoprocentně čisté éterické oleje, které mají mít pozitivní účinky na lidské zdraví i mysl. „Po třiceti letech podnikání jsme začali cítit, že je potřeba předat kormidlo dál. Řízení firmy postupně přešlo na zkušené manažery a loni jsme začali hledat partnera, který by byl schopen smysluplně rozvíjet to, co jsme tu začali. S Kofolou nás pojí stejná filozofie, hodnoty, ale i vášeň pro byliny a udržitelnost. Ve spojení vidíme potenciál pro synergie, rozvoj nových příležitostí, a tedy i expanzi,“ říká k převzetí firmy s tím, že řízení Nobilis Tilia zůstane v rukou současného jednatele a generálního ředitele Martina Růžičky, zatímco zakladatelé společnosti budou i nadále působit v rolích poradců za účelem zachování kontinuity.